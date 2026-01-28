Un grave hecho de tránsito ocurrido en Cundinamarca es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que un ciudadano falleciera semanas después de haber sido arrollado en una vía entre los municipios de Tabio y Tenjo.

De acuerdo con la versión entregada por Valentina Bulla, hija de la víctima, el hecho se habría registrado alrededor de las 5:10 a. m. del pasado 20 de diciembre de 2025, cuando Alberto Ramiro Bulla, habitante del municipio de Tenjo, se dirigía a su lugar de trabajo.

Según su testimonio, el hombre habría sido atropellado por Rolando González Eligio, excandidato a la Alcaldía de Tabio.

La joven aseguró que, tras el impacto, los ocupantes del vehículo no habrían descendido a verificar el estado de su padre ni le habrían prestado auxilio (lo cual es un delito, de acuerdo con el artículo 131 del Código Penal), y que, por el contrario, se habrían retirado del lugar, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública. Vecinos del sector habrían sido quienes alertaron al Cuerpo de Bomberos de Tenjo, que trasladó a Bulla al hospital de ese municipio.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, el ciudadano fue remitido a un centro médico en Bogotá, donde permaneció hospitalizado durante varias semanas. Pese a múltiples procedimientos quirúrgicos e intervenciones médicas, Alberto Ramiro Bulla falleció el pasado 10 de enero de 2026, según indicó su familia.

Tras lo ocurrido, los familiares interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y emprendieron la búsqueda de material audiovisual que permitiera esclarecer las circunstancias del accidente. También notificaron a la Alcaldía de Tenjo, lo que habría permitido obtener indicios relacionados con el vehículo involucrado y su presunto propietario. Esta información, según la familia, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su análisis.

No obstante, los allegados del fallecido manifestaron su preocupación por las dificultades para acceder a grabaciones de cámaras de seguridad. Según explicaron, han solicitado estos registros tanto en Tenjo como en Tabio, pero se habrían encontrado con respuestas contradictorias por parte de funcionarios, quienes inicialmente habrían afirmado contar con los videos y, posteriormente, habrían indicado que las cámaras no estaban en funcionamiento al momento de los hechos.

En medio de esta situación, Valentina Bulla expresó públicamente su inconformidad y pidió que el caso sea esclarecido por las autoridades. “Deberá responder ante las autoridades no solo por la muerte de mi padre, sino por la presunta omisión de socorro, pues de haberse prestado ayuda inmediata, la vida de mi padre pudo haberse preservado. Como víctimas, quedamos con múltiples interrogantes. ¿Por qué el vehículo abandonó el lugar de los hechos? ¿Por qué el exconcejal se presentó 15 días después del accidente? ¿Por qué no aportó el Soat para que mi padre fuera atendido oportunamente el mismo día de los hechos? Hemos perdido a un padre, a un esposo, a un hijo, a un hermano, a un amigo. Y aunque es cierto, como lo expresó Rolando, que un accidente lo puede tener cualquiera, no todo el mundo huye. Ese comportamiento solo corresponde a quien antepone su propia vida e intereses por encima de la vida y la dignidad de los demás”, afirmó la joven en un video publicado en redes sociales.

Finalmente, la joven señaló que, como familia, dejan el proceso en manos de las autoridades judiciales y esperan que, en su condición de víctimas, se logre establecer lo ocurrido y se haga justicia, tal como lo manifestó en una publicación hecha en su Facebook.

¿Qué respondió Rolando González Eligio por el accidente?

Por su parte, Rolando González Eligio explicó que acudió a la Fiscalía de Tenjo, donde le informaron que la entidad se encontraba en vacancia judicial hasta el 13 de enero. Posteriormente, su abogado se comunicó de manera formal con la Fiscalía Local 01 de ese municipio, solicitando la vinculación al proceso y copia del expediente. Según indicó, el 13 de enero recibió una respuesta escrita en la que se le informó que no existía ningún proceso en curso ni en su contra ni contra algún vehículo de su propiedad. El excandidato también señaló que, junto con su abogado, intentó contactar a las personas que habían hecho publicaciones en redes sociales sobre el caso, dejando allí sus datos de contacto, aunque aseguró no haber obtenido respuesta. Adicionalmente, relató que su abogado se acercó al lugar de los hechos, donde habría contactado a un conocido de la familia de la víctima, a quien le entregó información de contacto con el fin de manifestar su disposición de colaborar con la administración de justicia. Finalmente, indicó que un fiscal le manifestó que debía presentarse el próximo 23 de enero en las instalaciones de la Fiscalía en Funza, Cundinamarca. El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades, que deberán establecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades dentro del marco legal correspondiente.

