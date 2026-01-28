Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en el kilómetro 45 de la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Cali, dejando un saldo devastador de ocho personas fallecidas y dos más gravemente heridas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 7:00 a. m. una van colisionó de frente contra un tractocamión. Tras el impacto, el vehículo de carga se incendió en cuestión de segundos, mientras que la parte frontal de la van quedó completamente destruida, evidenciando la magnitud del choque.

(Lea también: Trágico accidente en Bogotá: motociclista murió luego de ser arrollado por una tractomula)

Varios conductores que transitaban por el sector fueron los primeros en reaccionar. Algunos utilizaron extintores para intentar controlar las llamas y auxiliar a las víctimas, mientras se daba aviso a los organismos de emergencia, que llegaron minutos después para atender la situación.

Lee También

Pese a la rápida intervención, las autoridades confirmaron que ocho personas perdieron la vida, entre ellas los conductores de ambos vehículos y un niño de 9 años.

Identidades de las víctimas de terrible accidente

Con el paso de las horas, se conocieron algunas de las identidades de las personas fallecidas. Una de las víctimas fue Juan Carlos Bolaños, conductor del tractocamión, residente en el departamento de Nariño e integrante de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), entidad que lamentó su muerte a través de un mensaje público:

“Nuestras sinceras condolencias y solidaridad a la familia, así como a todo el gremio de camioneros del departamento”.

En la van se movilizaban Fernando Galvis y su esposa Natalia Montenegro, quienes también murieron en el lugar del siniestro. La pareja residía en el barrio San Carlos, del municipio de Timbío (Cauca).

Otra de las víctimas fue Diego Fernando, un niño de 9 años, quien, según se conoció, se encontraba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El menor fue rescatado con vida tras el choque, pero falleció mientras era trasladado de urgencia a un hospital del municipio de Piendamó, debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades informaron que dos personas sobrevivieron al accidente: un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos y permanecen con pronóstico reservado.

Aún está pendiente la identificación oficial de otros pasajeros que perdieron la vida en el lugar, información que será confirmada una vez concluyan los procedimientos forenses.

(Vea también: Lluvias en Manizales: accidente de motociclista reaviva alerta sobre riesgos viales en temporada húmeda)

Unidades de la Policía de Tránsito y demás autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a una posible invasión de carril y exceso de velocidad, aunque estos datos hacen parte de los reportes preliminares.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en este corredor vial, uno de los más transitados del suroccidente del país, mientras avanzan las pesquisas que permitirán establecer con exactitud qué originó esta tragedia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.