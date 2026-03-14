Un carrotanque que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP) se volcó y posteriormente presentó una explosión vehicular en la vereda Alboreto, cerca del peaje ubicado en los límites entre Bogotá y el municipio de La Calera.

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La emergencia generó preocupación en la zona y movilizó a diferentes organismos de socorro para atender la situación y evitar mayores riesgos para la comunidad y los conductores que transitaban por el sector.

De acuerdo con el boletín emitido por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, las primeras unidades en llegar al lugar fueron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera.

Estas unidades acudieron con una máquina de bomberos y dos camionetas para controlar la emergencia, evaluar los daños y asegurar el área tras el volcamiento del vehículo que transportaba el combustible.

A las labores también se sumaron los Bomberos Oficiales de Bogotá, que apoyaron el operativo con tres máquinas especializadas, entre ellas una máquina escalera, con el fin de reforzar la atención y prevenir un incendio de mayores proporciones.

Asimismo, en el lugar hicieron presencia unidades de la Policía y una ambulancia del hospital municipal para atender cualquier eventualidad.

#ATENCIÓN 🚨 | Explosión de vehículo con pipetas de gas en vía a La Calera En el kilómetro 6 de la vía a La Calera, camino hacia el Meta, se registró un incidente con un vehículo que transportaba pipetas de gas, el cual explotó tras chocar. Según los primeros reportes, no se… pic.twitter.com/NFPnDeCWel — ElTrino.Co (@EltrinoCo) March 14, 2026

Según el reporte preliminar de las autoridades, al momento de la intervención no se registraban personas lesionadas.

Sin embargo, los organismos de emergencia indicaron que continuarán monitoreando la zona mientras se investiga lo ocurrido y se controla completamente la situación.

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