La muerte de Liam Gael Rodríguez, un bebé de apenas 11 meses, ocurrida en un centro de estimulación temprana en el municipio de La Calera, sigue rodeada de interrogantes a más de cuatro meses de los hechos.

El caso, que inicialmente fue presentado como una emergencia médica por broncoaspiración, ha dado varios giros tras la revelación de informes forenses contradictorios y la captura —posteriormente anulada— del padre del menor.

El pasado 29 de septiembre de 2025, Mildred Narváez dejó a su hijo en el centro Art Kids, como lo hacía habitualmente.

Sin embargo, pocas horas después recibió una llamada informándole que el niño había sido trasladado de urgencia a un hospital tras presuntamente broncoaspirar. A pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital Divino Salvador de Sopó, el menor falleció.

Necropsias con conclusiones opuestas aumentan la incertidumbre

Según explicó Juan Manuel Castellanos, abogado de la familia a El Tiempo, el primer informe de necropsia, conocido en octubre de 2025, clasificó la muerte del bebé como “violenta-homicidio”, señalando una posible sofocación por obstrucción de la vía aérea.

No obstante, un informe complementario solicitado por la Fiscalía cambió radicalmente esa conclusión y determinó una causa de muerte natural, asociada a una posible alergia o infección viral.

Para la defensa, esta contradicción resulta difícil de comprender.

“No es claro cómo una misma entidad puede emitir diagnósticos tan opuestos sobre un mismo caso”, señaló Castellanos a ese medio.

Por su parte, Medicina Legal explicó que las conclusiones pueden modificarse cuando surgen nuevos elementos probatorios dentro de la investigación judicial.

Captura del padre abrió otra línea de investigación

El proceso judicial tomó un nuevo rumbo cuando, el pasado 27 de enero, la Fiscalía ordenó la captura de Michael Rodríguez, padre del menor, por el presunto delito de actos sexuales abusivos contra menor de 14 años.

Aunque fue imputado, el hombre no aceptó los cargos y quedó en libertad dos días después, al considerar una juez que no existían pruebas suficientes para imponerle medida de aseguramiento.

La Fiscalía aclaró que la investigación contra el padre está relacionada exclusivamente con presuntos delitos sexuales y no con la causa de la muerte del bebé, y confirmó que la decisión judicial fue apelada.

Familia insiste en la hipótesis de homicidio

De acuerdo con el abogado de la madre, ambos informes forenses coinciden en la existencia de lesiones en las partes íntimas del menor y rastros de fluidos, lo que refuerza la necesidad de investigar un posible abuso. Sin embargo, la defensa cuestiona que no se haya practicado una prueba de ADN al padre para confirmar o descartar su vinculación.

Además, Castellanos sostiene que existen signos de violencia física que no han sido investigados a fondo. Inflamación detrás de las orejas y marcas en el cuello del menor respaldarían la hipótesis de que Liam Gael pudo haber ingerido algo accidentalmente en el jardín y que, durante los intentos de auxilio, sufrió lesiones adicionales.

¿Qué sigue en la investigación?

El abogado confirmó a El Tiempo que el padre del menor continúa vinculado al proceso y que evalúan presentar quejas disciplinarias contra el fiscal del caso por presuntas fallas en la investigación. También pidió que se profundicen ambas líneas: la posible agresión y un eventual homicidio.

Mientras tanto, el centro Art Kids permanece cerrado y las dudas alrededor de la muerte de Liam Gael Rodríguez siguen sin resolverse, a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades.

