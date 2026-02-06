El pasado 4 de febrero de 2026, Bogotá fue escenario de un terrible accidente de tránsito, ocurrido en la intersección de la calle 63 con carrera 17. El responsable fue identificado como Andrés Felipe Domínguez Pardo, un joven de 20 años quien irresponsablemente se saltó un semáforo en rojo, originando un desafortunado incidente que cobró la vida de una ama de casa venezolana y dejó heridas a varias personas más, según informó El Tiempo.

Domínguez iba a bordo de una camioneta BYD negra. En un desdichado giro de sucesos, primeramente atropelló a un motociclista, Santiago Álvarez, quien, tras ser despedido de su motorizado, quedó en estado crítico. “unos jóvenes locos venían a 80 kilómetros por hora… Se pasaron el semáforo, arrollaron al hijo mio y terminaron contra una casa chocando a una señora con dos niños”, relató el padre del motorizado a Citytv.

Tras impactar al motorizado, Domínguez derribó un poste, impactó contra dos automóviles más y finalmente atropelló a la señora de nacionalidad venezolana que transitaba con dos menores, su hijo y su nieto, de 11 y 6 años respectivamente. Lamentablemente, la mujer no sobrevivió al evento, mientras que los niños resultaron con diversas lesiones.

El incidente tuvo una rápida respuesta por parte de las autoridades. El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó la multa de 1.266.100 pesos contra Domínguez por no haberse detenido ante la luz roja, infracción señalada con el código D04. A pesar de seguir en libertad, el joven anda vinculado a un proceso judicial y ya es indiciado por el homicidio culposo y lesiones culposas en accidente de tránsito.

El impacto mediático del hecho fue considerable. En redes sociales se expusieron imágenes y vídeos estremecedores donde se observaba la camioneta destrozada y el lamentable momento del atropello al motociclista. Debido a las consecuencias del siniestro, la Fiscalía abrió una noticia criminal. Aunque la embriaguez fue descartada, aún se investiga si hubo exceso de velocidad por parte de Domínguez.

