Un camión protagonizó un accidente de tránsito en la mañana de este miércoles en el sur de Bogotá, luego de colisionar contra un puente peatonal en la localidad de Antonio Nariño. El hecho se registró hacia las 9:52 a. m. en la avenida Primero de Mayo con carrera 12, en sentido oriente-occidente, según informó la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado por Bogotá Tránsito, el choque provocó una novedad vial que obligó a la intervención inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes atendieron la emergencia en el lugar. Por ahora, no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras se evalúan posibles afectaciones a la estructura del puente.

Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para adelantar labores de gestión del tráfico y reducir el impacto en la movilidad del sector, que presentó congestión durante varios minutos. Se recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este importante corredor vial del sur de la capital.

