Un camión protagonizó un accidente de tránsito en la mañana de este miércoles en el sur de Bogotá, luego de colisionar contra un puente peatonal en la localidad de Antonio Nariño. El hecho se registró hacia las 9:52 a. m. en la avenida Primero de Mayo con carrera 12, en sentido oriente-occidente, según informó la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con el reporte oficial divulgado por Bogotá Tránsito, el choque provocó una novedad vial que obligó a la intervención inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes atendieron la emergencia en el lugar. Por ahora, no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras se evalúan posibles afectaciones a la estructura del puente.
(Vea también: [Video] Tétrico accidente en Bogotá dejó un muerto: carro iba a toda y atropelló a 4 personas)
[09:52 a.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Antonio Nariño, camión colisiona contra puente peatonal en la Av. Primero de Mayo con carrera 12, sentido oriente-occidente. @BomberosBogota atiende la novedad. Grupo realiza #GestiónDelTráfico. pic.twitter.com/NBsCg0NHm4Lee También
Sorpresivo anuncio de dos colegios históricos (y caros) de Bogotá: serán una sola institución Caos en el centro de Bogotá por protestas: hay miles de usuarios de Transmilenio afectados Bogotá podría volver a sufrir racionamiento: hacen advertencia para 2026 que preocupa Caos en Bogotá: 90 semáforos están fuera de servicio y armaron largos trancones en hora pico
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 5, 2026
Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para adelantar labores de gestión del tráfico y reducir el impacto en la movilidad del sector, que presentó congestión durante varios minutos. Se recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se normaliza la circulación en este importante corredor vial del sur de la capital.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO