Este jueves 5 de febrero, Bogotá vive una nueva jornada del Día sin Carro, una medida que deja fuera de circulación a más de 1,8 millones de vehículos particulares, según la Alcaldía Distrital. En ese escenario, la movilidad compartida se consolida como una de las principales alternativas para que ciudadanos y visitantes puedan desplazarse por la capital.

La ciudad cuenta con más de 683 kilómetros de ciclorrutas, de acuerdo con cifras oficiales, una infraestructura que permite mantener la conectividad durante la jornada. En ese contexto, las patinetas eléctricas se posicionan como una opción para crear rutas más eficientes, especialmente en trayectos cortos y medianos.

Para el uso de patinetas eléctricas, se recomienda identificar los puntos habilitados, circular por las zonas definidas de cicloruta, utilizar casco, mantener una velocidad no superior a 25 kilómetros por hora y planear previamente la ruta para hacer más eficiente el desplazamiento.

Cómo se define un usuario inteligente en el Día sin Carro

María Villate Gaitán, gerente de Asuntos Gubernamentales de Yango Colombia, explicó que el Día sin Carro pone en evidencia la importancia de planear la movilidad diaria en una ciudad como Bogotá.

“Yo tengo un concepto del usuario inteligente y creo que, en Bogotá, ese concepto cobra mucho más valor. El usuario inteligente es aquel que cada día tiene que planear sus proyectos y organizar su vida, porque no es algo lineal”, señaló Villate Gaitán en entrevista con Pulzo.

Según la directiva, la ciudad ha venido experimentando cambios en su dinámica diaria. “La ciudad ha venido migrando. Por ejemplo, hay muchos colegios que decidieron enviar a los niños a clases asincrónicas y muchas oficinas que ya optaron por el trabajo virtual. Sin embargo, la gran mayoría de la ciudad tiene que seguir moviéndose y utilizando las diferentes alternativas de movilidad disponibles”, afirmó.

Cuál es la importancia de la movilidad compartida

Villate Gaitán aseguró que la movilidad compartida ya es una realidad en las grandes ciudades del mundo y que Bogotá ha dado algunos pasos en esa dirección, aunque aún enfrenta desafíos.

“La movilidad compartida en las grandes ciudades del mundo es una realidad. Bogotá ha hecho una apuesta, aún muy incipiente, alrededor del sistema de bicicletas compartidas; sin embargo, consideramos que todavía existen varias limitantes en términos regulatorios y jurídicos”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que, en ocasiones, buscar soluciones completamente perfectas puede frenar avances. “Quizás el Distrito quiere hacer todo de manera muy perfecta y, a veces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. La invitación es a abrir la posibilidad a más alternativas de movilidad compartida, en las que Yango seguirá teniendo el compromiso de construir de manera conjunta”, agregó.

Recomendaciones para usar patinetas y otros servicios compartidos

Desde Yango Colombia, el llamado a los ciudadanos es a actuar con precaución durante la jornada. “Es muy importante que los ciudadanos sean precavidos y actúen como usuarios inteligentes: que se preparen, identifiquen las horas pico, tengan en cuenta el clima —por ejemplo, si está lloviendo— y soliciten el servicio con anticipación si se van a movilizar en un vehículo de movilidad compartida, como las patinetas”, explicó Villate Gaitán.

También resaltó la importancia de los elementos de seguridad. “Es clave que utilicen todos los elementos de protección, como casco y vestimenta reflectiva”, añadió.

Finalmente, la gerente de Asuntos Gubernamentales de Yango Colombia señaló que el objetivo es acompañar a los ciudadanos durante la jornada. “En esencia, se trata de que Yango acompañe al ciudadano para que su experiencia en un Día sin Carro sea completamente buena y positiva”, concluyó.

