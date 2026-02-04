Este 5 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro, una fecha en la que la dinámica de movilidad cambia de forma significativa y miles de ciudadanos buscan alternativas para desplazarse por la ciudad. En este contexto, el uso de plataformas de transporte se incrementa, especialmente las opciones de taxi solicitadas a través de aplicaciones tecnológicas.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber en Colombia, durante el Día sin Carro la demanda se orienta con mayor fuerza hacia Uber Taxi, gracias a su amplia disponibilidad, eficiencia y a los estándares de seguridad que ofrece la aplicación. Además, destacó que esta jornada también representa una oportunidad importante para los conductores de taxi, quienes pueden aumentar sus ganancias al conectarse con los usuarios mediante la tecnología.

(Vea también: Uber responde a propuesta del Gobierno que les afectaría: dejan tajante explicación)

¿Cuándo y dónde se usa más Uber en Bogotá durante el Día sin carro?

De acuerdo con datos recopilados en ediciones anteriores, los trayectos solicitados a través de Uber Taxi, en alianza con Tax Express, se concentran principalmente en zonas de alta actividad laboral como la Zona T, el Centro, Chicó, Usaquén y Connecta 26. También se registra un alto movimiento en sectores comerciales como el centro comercial Andino y Plaza Claro.

Lee También

En cuanto a los horarios, las solicitudes suelen intensificarse entre las 4:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, franja que coincide con el cierre de la jornada laboral y el regreso a casa. Durante 2025, en Bogotá, uno de cada tres taxis disponibles utilizó la app de Uber para conectarse con los usuarios, consolidando a Uber Taxi como una alternativa que combina la tecnología con la tradición de los vehículos amarillos.

* Pulzo.com se escribe con Z