Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto el jueves 5 de febrero de 2026, una medida que ya completa más de dos décadas en la capital y que busca transformar la movilidad urbana.

La restricción aplicará desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, tiempo en el que no podrá circular la mayoría de vehículos particulares ni motocicletas. Durante ese lapso, la ciudad promoverá el uso de transporte público, la bicicleta, la caminata y otras alternativas sostenibles.

Esta jornada, que se adelanta desde el año 2000, tiene como objetivos reducir la contaminación ambiental, disminuir el ruido y fomentar un cambio cultural en los hábitos de movilidad de los ciudadanos.

Sin embargo, recientemente surge la duda entre los conductores: ¿qué pasa con los carros eléctricos e híbridos? Aunque ambos suelen asociarse con movilidad limpia, la norma no los trata igual.

Carros eléctricos: sí pueden circular y con beneficios

Quienes tienen carro eléctrico pueden estar tranquilos. Estos vehículos sí están autorizados para circular libremente durante todo el Día sin Carro y sin Moto 2026, sin importar la placa o la zona de la ciudad.

La autorización está respaldada por la Ley 1964 y la reglamentación distrital vigente, que reconoce a los eléctricos como una alternativa de cero emisiones directas. Gracias a eso, sus propietarios no tendrán que modificar su rutina ese día.

Además de la circulación libre, los carros eléctricos cuentan con beneficios adicionales, entre ellos:

Tope máximo del 1 % en el impuesto vehicular.

Descuentos en el SOAT y en la revisión técnico-mecánica.

Posibilidad de parqueo gratuito hasta por 70 minutos en estaciones de recarga ubicadas en la Terminal de Transportes.

Por estas razones, el Día sin Carro se convierte casi en una jornada normal para quienes ya dieron el paso hacia la movilidad eléctrica.

Carros híbridos: no pueden salir y hay multa alta

La historia es muy distinta para los carros híbridos, que combinan motor eléctrico con motor de combustión. Aunque muchos conductores creen que tienen los mismos beneficios que los eléctricos, la norma es clara.

Según el Decreto 036 de 2023, los vehículos híbridos no están incluidos dentro de las excepciones del Día sin carro y sin moto en Bogotá. Esto significa que deben permanecer guardados, al igual que los carros tradicionales.

Quienes incumplan la restricción en 2026 se enfrentarán a una multa de 633.200 pesos, además de:

Inmovilización del vehículo.

Pago de grúa y patios, lo que puede elevar considerablemente el costo final.

La Secretaría de Movilidad también advierte que ni siquiera el Pico y placa solidario sirve como excepción. Si un conductor con ese permiso saca su carro híbrido, el día suspendido será repuesto al final del periodo contratado.

Por eso, la recomendación es clara: si tiene carro híbrido, déjelo en casa y planifique su movilidad con tiempo.

Excepciones y cómo moverse en Bogotá el Día sin Carro y sin Moto

Además de los carros eléctricos, el Día sin Carro y sin Moto 2026 permitirá la circulación de otros vehículos autorizados, como:

Transporte público.

Transporte escolar y de emergencias.

Vehículos de personas con discapacidad.

Motocicletas de mensajería y domicilios.

Carros fúnebres.

Vehículos de la Unidad Nacional de Protección y de la fuerza pública.

Transmilenio tendrá un rol clave en la jornada, con 10.482 buses entre troncales, zonales y alimentadores, además de 163 cabinas del Transmicable en Ciudad Bolívar. Desde el sistema recomiendan usar TransMiApp para planear los recorridos.

La ciudad también reforzará la infraestructura para ciclistas, con 683 kilómetros de ciclorrutas, 88 kilómetros adicionales habilitados y más de 8.000 cupos de cicloparqueaderos.

En cuanto a taxis, estarán disponibles cerca de 37.000 vehículos.

