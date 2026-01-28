El robo de camionetas en Colombia se ha convertido en un fenómeno que genera preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente por el destino que están teniendo muchos de estos vehículos. Casos recientes, como el hurto simultáneo de 17 camionetas ocurrido el pasado 21 de enero en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao, han puesto en evidencia la magnitud y organización detrás de este delito.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información revelada por un investigador de la Sijín a Blu Radio, detrás de esta ola de robos existiría una cadena criminal estructurada que opera tanto dentro como fuera del país. Estas organizaciones no solo se encargan del hurto de los vehículos, sino también de su traslado hacia zonas estratégicas, especialmente áreas fronterizas y regiones afectadas por el conflicto armado.

(Vea también: Lo que debe hacer si le roban su vehículo y documentos que le pedirían las autoridades)

Según explicó el investigador, una parte significativa de las camionetas robadas termina en zonas del sur del país como Caquetá y Putumayo. En estos territorios, los vehículos serían utilizados por grupos armados ilegales que mantienen presencia en regiones donde aún persisten disputas por el control territorial. “Cuando el Ejército o la Policía entran a lugares como Caquetá o Putumayo, es común que encuentren camionetas robadas. Allá las usan los grupos armados ilegales que se mueven entre los diálogos de paz y el control territorial”, indicó la fuente a la emisora.

Otro elemento que ha llamado la atención de las autoridades es que no solo los vehículos de particulares están siendo blanco de estas redes criminales. Un ejemplo de ello fue un intento de robo de camionetas blindadas pertenecientes al Estado en Bogotá, hecho que logró ser frustrado por las autoridades, evitando que estos automotores ingresaran a la cadena ilegal de comercialización y uso.

Las cifras oficiales reflejan que este delito sigue siendo relevante a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, solo hasta marzo de 2025 se habían registrado 346 camionetas robadas en diferentes regiones del país. Aunque este número no alcanza los picos históricos, evidencia que el fenómeno continúa activo.

En ese sentido, las estadísticas muestran que 2021 fue el año con mayor número de robos de camionetas en Colombia, con un total de 2.788 casos reportados por la Policía. Las autoridades mantienen investigaciones en curso para desarticular estas estructuras criminales y reducir el impacto de este delito en el territorio nacional.

¿Cuáles son las camionetas más robadas en Colombia?

El hurto de vehículos en Colombia sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades y los ciudadanos, y las camionetas aparecen entre los automotores más afectados por este delito. De acuerdo con un informe citado por Semana, modelos como la Toyota Fortuner y la Toyota TXL encabezan la lista de las camionetas más robadas en el país, incluso en versiones blindadas.

El reporte también señala que otros modelos que se encuentran en la mira de los delincuentes son la Mazda CX-5, la Mazda CX-30 y la Renault Alaskan, vehículos que destacan por su alta demanda en el mercado y su presencia en distintas ciudades del país.

Según las cifras conocidas, este tipo de automotores representa cerca del 26 % de los robos de vehículos registrados en algunas zonas urbanas, lo que evidencia una tendencia preocupante en torno a las camionetas y SUV, tanto por su valor comercial como por la facilidad con la que pueden ser comercializadas ilegalmente.