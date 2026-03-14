Los SUV son los vehículos favoritos de los colombianos actualmente, pues por geografía, clima y demás, una camioneta se presta como una gran opción porque es más cómoda, tiene más espacio y hay algunas que no consumen tanto, lo cual beneficia a los conductores.

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De hecho, actualmente hay muchas opciones que les gusta a los consumidores, como la Mazda CX-30, la Hyundai Kona, la Toyota Corolla Cross y la Nissan Qashqai, las cuales se mueven todas por el mismo rango de precio.

Ahora, igual estos vehículos superan los 100 millones de pesos y por eso a muchas personas se les complica comprar de contado, pero ahí entran los créditos a jugar un papel fundamental para pagar a plazos.

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Cuánto debe pagar mensual por una camioneta Nissan

Actualmente hay muchas entidades bancarias que ofrecen créditos para vehículos, pero para que las personas tomen una decisión informada, tienen simuladores para que conozcan más o menos en cuánto les queda la cuotas dependiendo de la cuota inicial.

Por ejemplo, para una Nissan Qashqai, que tiene un valor de 128’000.000 de pesos, usted puede poner una cuota inicial de 10’000.000 de pesos con el Banco de Occidente. Con eso, si pide un crédito a 72 meses, le tocará pagar 2’306.923 pesos, según se muestra en la página web.

Con esta información, usted puede tomar la decisión de si le alcanza o no o mejor busca otras opciones.

Qué trae la Nissan Qashqai

La Nissan Qashqai es un carro tipo SUV mediano, cómodo para la ciudad y la familia. La versión 2026 trae una tecnología llamada e-POWER, que ya se vende en otros países y ahora llega a Colombia.

Lo especial: funciona casi como un carro eléctrico, pero no necesita enchufarlo para cargar. Hay un motor pequeño de gasolina que solo causa electricidad (no mueve las ruedas directamente). La electricidad va a un motor eléctrico grande que sí mueve el carro. Así se siente suave, silencioso y acelera rápido, como un eléctrico, pero puedes llenar el tanque normal en cualquier estación.

Tiene 188 caballos de fuerza, consume muy poca gasolina (alrededor de 4.5 litros cada 100 km) y puede recorrer más de 1.000 km con un tanque lleno. El maletero es grande (unos 500 litros) y trae pantalla grande, cámara alrededor del carro, frenos automáticos de emergencia y otros ayudas para manejar más seguro.

Las primeras entregas en Colombia empiezan en los primeros meses de 2026. Ya se puede ver en concesionarios y preguntar precios (que rondan los 140 millones de pesos, según versiones anteriores).

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Es una opción para quien quiere algo más eficiente y moderno sin complicarse con enchufes.

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