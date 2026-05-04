Pulzo estuvo presente en el lanzamiento del vehículo, en Cartagena, puerto que recibirá las miles de unidades que serán importadas desde Brasil, país donde se ha vendido este modelo que evidencia que marcas como Nissan siguen apostando por el mercado de carros a combustible.

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Precisamente, el sofisticado vehículo corre con gasolina y cuenta con un motor de 1,6 litros, clave para que los trayectos rindan y se pueda ahorrar combustible. Sumado a ello, contará con tecnología avanzada en su interior, como una pantalla de 9 pulgadas con sistema Apple CarPlay y Android Auto, ideal para conectar todo tipo de dispositivos móviles.

Entre otras de las características más destacadas del vehículo están:

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Potencia: entrega aproximadamente 110 HP (‘Horsepower’ o caballos de fuerza) y un torque de 146 NM (Newton-metro).

Transmisión: caja automática Xtronic CVT.

Dimensiones: aproximadamente 4,30 metros.

El gerente general de Nissan Colombia, Carlos Felipe Caicedo, resaltó la importancia de que el el vehículo funcione con combustible. Aunque destacó la llegada de las “nuevas energías”, explicó que el sector automotriz aún tiene bastante demanda por el lado de la gasolina.

“Si bien se habla de las nuevas energías, sigue habiendo un mercado importante de gasolina, y las camionetas compactas son más de 30.000 unidades que se venden en este segmento”, detalló Caicedo.

Pese al uso de combustible, el gerente de mercadeo de Nissan, Carlos Vargas, aseguró que la Kait garantiza reducción de emisiones de gases, lo que la pone como una de las camionetas de mayor calidad y de cuidado al medioambiente.

Nueva Nissan Kait: precio, qué colores tendrá y cómo pagarla en Colombia

Algunos de los colores en los que estará disponible son azul océano, blanco perlado, plata, entre otros. Los directivos de la marca en territorio nacional destacaron que la pintura del vehículo es base agua, lo que garantiza sostenibilidad.

“Cuando hablamos del proceso de Kait, en la fase de producción, la pintura representa la unión perfecta de tecnología de robótica, vanguardia y la precisión en el metal. Garantizamos una protección anticorrosiva superior y su acabado estético de alto equilibrio”, dio a conocer el gerente de mercadeo.

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Su precio será de 89’990.000 pesos y vendrá en 4 versiones. Para quienes hacen cuentas y quieren ahorrar para conseguir este moderno vehículo. Nissan destacó que ofrecerá los mejores planes de financiación. Uno de ellos va con cuotas desde los 22.000 pesos diarios, durante los primeros 6 meses.

Según la empresa automotriz, Kait es resistente, elegante, cómoda y llena de inteligencia. Además de esas cualidades, Caicedo también detalló que la nueva camioneta combina calidad con economía.

“Es todo lo que está bien”, destacaron en Pulzo los directivos de la marca en Colombia.

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