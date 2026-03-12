El precio de la gasolina podría volver a subir en los próximos meses debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado internacional del petróleo. Así lo advirtió el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien reconoció que el plan del Gobierno de continuar reduciendo el valor del combustible podría verse afectado por la coyuntura global.

“Infortunadamente tengo que decir que sí es así”, señaló el funcionario en entrevista con Caracol Radio al referirse a la posibilidad de que el Ejecutivo tenga que desistir de la estrategia de seguir bajando el precio del galón.

Las declaraciones se producen en medio de la tensión por el conflicto que involucra a Irán, un actor clave en el mercado energético global. Uno de los puntos más sensibles es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Por ese corredor marítimo transita cerca del 20 % del petróleo que consume el planeta. Solo en el primer trimestre de 2025, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cruzaron alrededor de 20 millones de barriles diarios.

Cualquier alteración en esa ruta o un aumento de la tensión geopolítica suele impactar directamente el precio internacional del crudo y, en consecuencia, el valor de los combustibles.

Gobierno había reducido el precio de la gasolina recientemente

Entre febrero y marzo, el Ejecutivo había aplicado reducciones acumuladas por $ 1.000 en el precio de la gasolina. Primero se anunció un ajuste de $ 500 y posteriormente otro recorte por el mismo valor hacia finales del segundo mes del año. Con el último ajuste, el precio promedio del galón en las 13 principales ciudades del país quedó en $ 15.057.

Estas reducciones hacen parte del proceso de ordenamiento del sistema de precios y del saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo creado para proteger a los consumidores frente a la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

Sin embargo, el nuevo repunte del petróleo podría revertir ese escenario. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, explicó en El Colombiano que los precios internos en Colombia volvieron a quedar por debajo de las referencias internacionales.

Según el experto, en el caso de la gasolina corriente la diferencia frente al precio internacional ronda los $ 750 por galón, mientras que en el diésel la brecha supera los $ 8.300 por galón.

Este desfase tiene un impacto directo sobre el Fondo de Estabilización, que debe cubrir la diferencia entre el valor internacional del combustible y el precio que pagan los consumidores en el mercado local.

Si el precio internacional del petróleo continúa al alza y el Gobierno busca evitar un mayor déficit en el fondo de estabilización, el país podría enfrentar nuevos ajustes en el precio de la gasolina en los próximos meses.

