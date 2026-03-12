El mercado de la construcción y la infraestructura en Colombia acaba de recibir un impacto de 485 millones de dólares. La noticia, que sacudió las mesas de análisis económico este jueves, confirma una reconfiguración total del poder cementero en el país: la gigante mexicana Cemex decidió vender una parte sustancial de su operación a la multinacional suiza Holcim.

Según reveló el periodista económico Víctor Grosso en Blu Radio, el negocio incluye activos estratégicos que hasta hace poco eran el motor de Cemex en el territorio nacional. Entre lo vendido se destacan plantas de cemento en Santa Rosa y un paquete de 20 plantas de concreto premezclado, además de otros activos logísticos. La magnitud de la transacción no pasó desapercibida para Néstor Morales, quien de inmediato puso sobre la mesa la pregunta que muchos empresarios se hacen en silencio: “¿Esto quiere decir que Cemex México se va de Colombia?”.

Aunque la cifra de casi 500 millones de dólares sugiere un retiro, la realidad técnica es más matizada. Grosso aclaró que la multinacional mexicana no abandonará el país por completo, al menos de momento. Cemex conservará dos plantas estratégicas, una ubicada en Antioquia y otra en Cúcuta. Sin embargo, el hecho de que se desprenda de la gran mayoría de su capacidad instalada deja un sabor agridulce en el ambiente.

Para Néstor Morales, este movimiento es una “señal” clara de los tiempos que corren. “Usted puede ver el vaso medio lleno porque otra multinacional está invirtiendo acá, pero también marca los cambios de protagonismo”, sentenció el periodista. Y es que, en este 2026, el sector de la infraestructura en Colombia atraviesa un momento de transición en el que la inversión extranjera mira con lupa la estabilidad jurídica y el ritmo de las licitaciones públicas.

