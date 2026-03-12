La multinacional de materiales de construcción Cemex anunció que inició un proceso de desinversión en Colombia mediante varias transacciones con diferentes compradores, cuyo valor total se estima en aproximadamente 555 millones de dólares. Según explica Portafolio, con este movimiento, la compañía reducirá su participación en el mercado colombiano como parte de una estrategia global de reorganización de su portafolio de negocios.

El primer paso de esta operación fue la firma de un acuerdo con Holcim para vender activos productivos y un portafolio de operaciones relacionadas con cemento y concreto. La transacción está valorada en cerca de 485 millones de dólares.

Según informó la empresa, el proceso se desarrollará en varias etapas y el objetivo es completar la desinversión mediante acuerdos independientes con distintos compradores.

Cemex explicó que, además del acuerdo alcanzado con Holcim, mantiene negociaciones con otros terceros interesados en adquirir los activos restantes que no fueron incluidos en esa primera transacción.

La compañía indicó que espera obtener ingresos adicionales cercanos a 70 millones de dólares con la venta de estos activos complementarios, lo que elevaría el valor total del proceso de desinversión a unos 555 millones de dólares, precisa el citado medio.

Por qué Cemex está vendiendo su participación en Colombia

La decisión de vender parte de sus operaciones en Colombia responde a una estrategia global de reorganización del portafolio de negocios de la empresa. Según explicó Cemex, el objetivo es concentrar inversiones en mercados que considera prioritarios dentro de su plan de crecimiento internacional.

Este tipo de movimientos es común entre grandes compañías multinacionales que buscan optimizar su presencia en distintos países y fortalecer sus posiciones en regiones con mayores oportunidades de expansión.

¿Cemex se va de Colombia?

Pese a la venta de una parte importante de sus activos, la multinacional mexicana no abandonará completamente el mercado colombiano.

Según reveló el periodista económico Víctor Grosso en Blu Radio, la compañía conservará dos plantas estratégicas en el país: una ubicada en Antioquia y otra en Cúcuta.

No obstante, el hecho de desprenderse de gran parte de su capacidad instalada en Colombia ha provocado interpretaciones mixtas. Para el periodista Néstor Morales, este movimiento refleja cambios en el panorama de la inversión en el país. “Usted puede ver el vaso medio lleno porque otra multinacional está invirtiendo acá, pero también marca los cambios de protagonismo”, señaló al analizar la operación.

En ese contexto, la salida parcial de Cemex y la llegada de nuevos inversionistas podrían redefinir el mapa empresarial de la industria del cemento y los materiales de construcción en el país durante los próximos años.

