Volkswagen confirmó una reestructuración de proporciones históricas que marcará el rumbo de la compañía durante los próximos años. En un anuncio hecho este martes, el mayor fabricante de vehículos del continente europeo reveló sus planes para prescindir de 50.000 trabajadores en Alemania hacia el año 2030.

Esta drástica medida responde a una combinación de factores externos críticos, encabezados por la agresiva competencia de los fabricantes chinos, el estancamiento de la demanda en los mercados de Europa y las recientes barreras arancelarias impuestas por los Estados Unidos.

Esta cifra de despidos representa un incremento significativo frente al pacto alcanzado con los sectores sindicales a finales de 2024, donde inicialmente se contemplaba la salida de 35.000 empleados. Oliver Blume, director ejecutivo del grupo, comunicó a través de una misiva dirigida a los accionistas que estos ajustes no solo impactarán a la marca principal.

Las firmas de alta gama Audi y Porsche también sufrirán reducciones de personal, al igual que Cariad, la filial dedicada al desarrollo de software y programas tecnológicos. El objetivo final es alcanzar un ahorro anual de 15.000 millones de euros para finales de la década.

La aceleración de estos recortes surge tras un balance financiero del año 2025 que ha encendido las alarmas en Wolfsburgo. El beneficio neto del consorcio sufrió un desplome del 44 %, situándose en 6.900 millones de euros.

Esta caída se explica por cargas financieras pesadas que suman 9.000 millones de euros, desglosadas en el cambio de estrategia de movilidad eléctrica de Porsche, los costos derivados de los aranceles estadounidenses y los gastos de la propia reestructuración interna.

Como resultado, el margen operativo se redujo a la mitad, a pesar de que la facturación global se mantuvo estable en 322.000 millones de euros con la entrega de 9 millones de unidades.

En cuanto al desempeño geográfico, Volkswagen experimentó crecimientos moderados en Sudamérica y Europa. No obstante, el panorama en China fue negativo con un descenso del 6 %, mientras que en América del Norte la caída fue del 12 % debido a las políticas comerciales de la administración de Donald Trump. Para mitigar estos efectos, la empresa planea fabricar camionetas y camionetas eléctricas en suelo estadounidense mediante su marca Scout a partir de 2027.

Para el año 2026, el grupo prevé que la presión sobre su rentabilidad se mantenga debido al incremento en el valor de las materias primas y las tensiones geopolíticas mundiales.

Con el fin de recuperar el terreno perdido en China, Volkswagen lanzará una campaña de productos sin precedentes diseñada exclusivamente para el consumidor local. Internamente, Blume asumirá el control directo de áreas estratégicas como producción y ventas desde abril, buscando una gestión operativa más ágil y simplificada.

¿Quién es dueño de Volkswagen?

La estructura de propiedad de Volkswagen Group es una de las más complejas y fascinantes de la industria automotriz mundial. A diferencia de otras compañías controladas por un solo individuo, este gigante alemán pertenece a un grupo de accionistas institucionales y gubernamentales vinculados históricamente.

El dueño principal, en términos de derechos de voto, es Porsche Automobil Holding SE, una sociedad de inversión que posee aproximadamente el 53,3 % de las acciones ordinarias del grupo. Esta entidad está controlada por las familias Porsche y Piëch, descendientes directos del fundador de la marca.

Otro actor fundamental en la propiedad de la empresa es el Estado de Baja Sajonia, en Alemania. Este gobierno regional posee cerca del 20 % de los derechos de voto, una posición protegida por la denominada Ley Volkswagen, que le otorga un poder de veto estratégico sobre decisiones corporativas trascendentales.

En tercer lugar se encuentra Qatar Holding LLC, representando al fondo soberano de Qatar, con una participación que ronda el 17 % de los votos. El porcentaje restante de las acciones se distribuye entre inversores institucionales y privados que cotizan en la bolsa.

Esta distribución asegura un equilibrio de poder entre la herencia familiar, el control gubernamental y el capital internacional. Aunque las familias Porsche y Piëch tienen el control mayoritario de las decisiones, la influencia del gobierno alemán garantiza la estabilidad laboral y la relevancia industrial de la marca en Europa.

