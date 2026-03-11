Los comerciantes colombianos iniciaron 2026 con expectativas moderadas o negativas debido a la incertidumbre económica y a varios factores que afectan su actividad, según una encuesta empresarial de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) incluida en su Bitácora Económica de febrero.

El principal problema señalado por los empresarios es la incertidumbre frente a las reformas económicas y posibles medidas como la emergencia económica, mencionada por el 19% de los encuestados.

Esta situación, junto con las altas tasas de interés, ha frenado decisiones de inversión dentro del sector comercial. Otros factores que preocupan a los comerciantes son la inseguridad, los altos costos para adquirir mercancías y la baja demanda, cada uno con 11% de las respuestas.

También destacan problemas como la informalidad (10%), la escasez de personal calificado y el exceso de regulación (7%), el contrabando (6%) y los costos del crédito o problemas de cartera (4%).

A esto se suman dificultades logísticas como la congestión en el puerto de Buenaventura y los efectos de la ola invernal.

Las expectativas del sector reflejan cautela: el 69% de los comerciantes cree que la situación se mantendrá igual o empeorará en los próximos meses, mientras solo el 31% se muestra optimista.

Aunque algunos segmentos, como tecnología, calzado, papelería y el sector automotor, han tenido buen desempeño, el comercio en general avanza con prudencia ante un entorno económico complejo.

