La posible retirada de la selección de fútbol de Irán del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha encendido las alarmas del fútbol internacional.

Luego de las recientes declaraciones del ministro de Deportes iraní, que abrieron la puerta a una renuncia oficial al torneo, distintos aficionados se preguntan no solo si Irán no jugará, sino cuáles serían las sanciones y qué selección podría tomar su lugar en el certamen.

Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sin embargo, su permanencia en esa lista está cada vez más en duda debido a la situación política y de seguridad que enfrenta el país, lo que ha llevado al gobierno a insinuar que no existen condiciones para competir en Norteamérica.

¿Qué sanciones le impondría la Fifa a Irán?

El reglamento de la Fifa para la Copa del Mundo 2026 incluye un artículo específico —el Artículo 6 bajo el epígrafe “Retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución”— que establece claramente las consecuencias para cualquier federación que decida abandonar el torneo luego de haber obtenido su clasificación.

La sanción económica es la primera consecuencia directa

Si la selección comunica su retirada con más de 30 días de antelación al inicio del Mundial (que arranca el 11 de junio), la Comisión Disciplinaria de la Fifa impondría una multa mínima de 275.000 euros (aproximadamente o unos 323.000 dólares).

Si la retirada se produce dentro de los 30 días previos al torneo, la multa se duplica, siendo de al menos 550.000 euros (alrededor de unos 648.000 dólares).

Estas cifras representan solo la base mínima de sanción, y la Fifa podría elevarlas dependiendo de las circunstancias finales y del momento exacto de la decisión.

Reembolso de fondos recibidos de la Fifa

Además de la multa, el reglamento obliga a cualquier federación que se retire a:

Reembolsar todos los fondos que haya recibido de la Fifa para la preparación de su selección de cara al torneo.

Devolver las contribuciones financieras relacionadas con la competición, incluidos incentivos y pagos anticipados para gastos de viaje, logística y entrenamiento.

El Consejo de la Fifa había acordado previamente otorgar 1.5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos de preparación y 10.5 millones de dólares adicionales a cada equipo participante por disputar el Mundial. Estos recursos serían reclamados en su totalidad si Irán se retira.

Sanciones disciplinarias adicionales

Las multas y reembolsos no son necesariamente el final del castigo. El reglamento contempla que, según el momento de la retirada y la gravedad de la decisión, se puedan aplicar medidas disciplinarias adicionales, tales como:

Exclusión de la federación de futuras competencias de la Fifa, como las eliminatorias del Mundial 2030 o torneos oficiales de selecciones y clubes.

Suspensiones de dirigentes o de la propia federación en eventos oficiales.

La Fifa también podría evaluar la aceptación de sanciones atenuadas si existen motivos de fuerza mayor, pese a que los reglamentos no hacen excepciones automáticas.

¿Quién ocuparía el lugar de Irán en el Mundial?

Si Irán confirma oficialmente su ausencia, la Fifa tendría que reemplazar esa plaza para mantener la estructura del Mundial y el equilibrio continental. El reglamento no detalla un procedimiento automático como tal, pero prevé que el Consejo de la Fifa o la comisión competente decida qué selección ocupará ese lugar.

Opciones más probables según el proceso de clasificación

Actualmente, ocho selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) están clasificadas para el Mundial: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Uzbekistán, Japón, Jordania y la propia Irán.

La alternativa más lógica en caso de un cupo vacante sería tomar a la mejor selección asiática que aún no esté clasificada automáticamente, es decir:

Irak: actualmente clasificada para la repesca intercontinental “B”, lo que le da una oportunidad directa de entrar al Mundial si supera ese partido por un boleto adicional. Si Irán no compite, Irak sería el candidato más evidente para ocupar su plaza directa.

actualmente clasificada para la repesca intercontinental “B”, lo que le da una oportunidad directa de entrar al Mundial si supera ese partido por un boleto adicional. Si Irán no compite, Irak sería el candidato más evidente para ocupar su plaza directa. Emiratos Árabes Unidos: si Irak ya lograra su pase a través del repechaje, el siguiente posible beneficiario sería Emiratos Árabes Unidos, considerando su posición en el ‘ranking’ y en el proceso clasificatorio asiático.

La Fifa también podría optar por crear algún tipo de sistema de repesca adicional, dependiendo del momento de la retirada y del tiempo disponible antes del inicio del torneo. No obstante, la tendencia sería privilegiar a las selecciones más cercanas a la clasificación directa dentro de la misma confederación.

