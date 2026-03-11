El curioso episodio involucró al club azerbaiyano Qarabag y al atacante colombiano Camilo Durán. Todo comenzó cuando el equipo europeo publicó en sus canales oficiales que el jugador había sido convocado a la Selección Colombia para los amistosos de marzo.

Sin embargo, poco tiempo después el comunicado desapareció de las plataformas del club, lo que desató dudas sobre si realmente se trataba de una convocatoria oficial o de una confusión. El tema fue comentado por el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’, donde incluso apeló al humor para describir su reacción inicial.

Vélez contó que la noticia lo sorprendió cuando leyó el comunicado publicado por el equipo de Azerbaiyán. Según explicó, el mensaje parecía confirmar que el colombiano había sido citado a la Selección, algo que llamó su atención debido a que la convocatoria oficial aún no había sido anunciada.

“El equipo saca un comunicado cuya traducción dice: ‘Camilo Durán, jugador de nuestro equipo, ha sido convocado a la selección colombiana. Nuestro jugador de 24 años ha sido invitado a los partidos amistosos que se celebrarán en marzo’. Cuando yo leí esto, [quedé] como Condorito… ‘¡Plop!’. Si la convocatoria sale el 19 o 20”, afirmó el periodista en el mencionado espacio.

Acá, lo que dijo Carlos Anotnio Vélez:

🇨🇴 “A los equipos les avisan que los jugadores fueron bloqueados. No tiene nada de raro que Camilo Durán esté en la prelista” @velezfutbol en Palabras Mayores pic.twitter.com/qjpLzsrlad — Deportes RCN (@DeportesRCN) March 11, 2026

La expresión hace referencia al famoso personaje de historieta latinoamericano que suele caer de espaldas sorprendido, una imagen que Vélez utilizó para ilustrar lo inesperado que resultaba el anuncio en ese momento.

Durante su análisis, el comentarista deportivo planteó una posible explicación para lo ocurrido: que el club haya interpretado como convocatoria oficial lo que en realidad sería una prelista de jugadores que suelen manejar las selecciones antes de anunciar el listado definitivo.

De acuerdo con Vélez, es habitual que las federaciones informen a los clubes sobre la posibilidad de que ciertos futbolistas sean llamados, lo que sirve para prever bloqueos de fechas o eventuales convocatorias.

“A los equipos les avisan que hay un bloqueo, no una convocatoria. Como por estas épocas se manejan prelistas de 50 o 55, no tiene nada de raro que hayan asumido los de Qarabag que un escrito de una prelista [era la convocatoria]… Estoy suponiendo. Además, lo merece este chico. Lógico, uno sabe que estos son contentillos, pero este muchacho ha hecho un gran esfuerzo y lo ha hecho muy bien”, señaló el comunicador.

El periodista también destacó el trabajo que el futbolista colombiano ha venido haciendo en el fútbol europeo, lo que podría justificar que esté en el radar del cuerpo técnico nacional.

El hecho de que el comunicado desapareciera poco después de ser publicado reforzó la teoría de que el club pudo haber interpretado de forma incorrecta la información recibida. Para Vélez, el retiro del anuncio simplemente sería una corrección tras advertir el posible error.

“De todas maneras, no tendría nada de raro que fuera una prelista y que ellos por cuestión de traducción o qué se yo, hayan creído que era una convocatoria. Simplemente se dieron cuenta del error y bajaron esta noticia”, concluyó Carlos Antonio.

El episodio ocurre en medio de la expectativa por la próxima convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos internacionales de marzo. Como suele suceder en estas fechas, los cuerpos técnicos manejan listados preliminares amplios antes de publicar la nómina definitiva.

Ese procedimiento puede generar confusiones cuando la información llega a los clubes, especialmente en ligas extranjeras donde las traducciones o interpretaciones de los documentos oficiales pueden variar.

