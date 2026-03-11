El entrenador argentino Néstor Lorenzo tiene un bonito problema de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que tiene jugadores en un gran nivel y por eso elegir la alineación titular no será una tarea sencilla.

Una de las posiciones en las cuales los colombianos pueden sentirse tranquilos es en la portería, puesto que actualmente hay arqueros en un gran nivel y por eso, tape el que tape, será garantía para el equipo nacional.

Es más, Álvaro Montero, quien venía siendo tercer arquero con el conjunto nacional, ahora podría ser titular por el nivel que ha venido mostrando en Argentina.

Tapada importante de Álvaro Montero en Argentina

Es más, en Vélez Sarsfield, el arquero ha mostrado un gran nivel deportivo, pues se ganó la titularidad y casi que en todos los compromisos sale como figura.

En el último encuentro, en el que su equipo empató con Tigre 1-1, de nuevo el colombiano salvó a su equipo con una tapada clave al último minuto, pues el atacante recibió solo por la parte derecha del área, remató y apareció Montero para evitar el gol.

LO PODRÍA HABER GANADO CUALQUIER EN UN FINAL DE LOCOS: Tigre y Vélez tuvieron posibilidad de marcar, pero todo terminó 1-1 por la fecha 10 del Interzonal del #TorneoApertura. ¡Los Mellis estaban como locos! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/00DWlCUIIr — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

En la actual temporada, Montero ha tapado nueve partidos con el conjunto argentino, en los cuales tiene un promedio de recibir solo 0.6 goles por compromiso. Es más, su nivel de atajadas es alto, ya que tiene 3.7 por partido, lo que significa una efectividad del 87%, según Sofa Score.

De esta manera, Lorenzo ahora debe tomar la decisión si lo pone a él o a Camilo Vargas, quien viene siendo el titular en todo el proceso y que igual viene mostrando un buen nivel en México. En cuanto al tercer arquero, se cree que puede ser David Ospina, recordando que Kevin Mier hasta ahora está volviendo a competencia.

Lo cierto es que se espera que Montero sea llamado para los próximos encuentros de la Selección Colombia, que serán contra Croacia y Francia el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

