El FC Barcelona obtuvo la licencia municipal para abrir nuevas partes de su renovado Camp Nou ampliando así el aforo provisional hasta los casi 63.000 espectadores, según informó este martes el club catalán.

Tras encadenar sucesivos retrasos en la fecha prevista para la reapertura del estadio -que estuvo cerrado durante más de dos años por las obras-, el club pudo regresar al Camp Nou en noviembre, pero con un primer aforo de apenas 45.000 espectadores.

Siguiendo la apertura progresiva del estadio, en esta nueva fase de los trabajos el club podrá usar ahora más zonas, comprendidas en la nueva licencia otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona.

“Con la activación de estos espacios y de la zona del Gol Norte, el aforo disponible del Spotify Camp Nou se amplía hasta los 62.652 espectadores”, anunció la entidad en un comunicado.

Con el nuevo permiso concedido, el actual líder de la Liga recibirá el domingo al Sevilla en el duelo por la 28ª jornada del campeonato nacional, el primer partido en el que podrá disfrutar del incremento de aforo.

El Barcelona había planeado inicialmente reabrir el estadio en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125º aniversario del club, pero una serie de atrasos acabaron posponiendo un año su vuelta.

Las obras continúan. Sin embargo, en el Camp Nou, donde se está construyendo el tercer anillo del estadio, que debe llevar su capacidad hasta los 105.000 espectadores, y más tarde se le debe añadir la cubierta.

El proyecto, valorado en 1.500 millones de euros (unos 1.750 millones de dólares), debería estar terminado para mediados de 2027.

Cuándo juega el Barcelona en Champions League

Esta noticia llega en un momento muy importante para la temporada del Barcelona, recordando que este martes, por ejemplo, juega frente al Newcastle en condición de visitante a partir de las 3:00 de la tarde, compromiso correspondiente al juego de ida de los octavos de final de la Champions League.

Luego, con esa ampliación ya autorizada, el equipo español recibe al mismo rival el miércoles 18 a las 12:45 del día, hora colombiana.

