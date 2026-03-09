Las selecciones clasificadas al Mundial siguen afinando detalles para llegar en el mejor nivel posible al torneo que se llevará a cabo de junio a julio en Estados Unidos, México y Canadá, pues aún queda definir la lista definitiva de convocados y demás.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Filtran cómo se vería la segunda camiseta de Colombia para el Mundial 2026; tendría curioso diseño)

De hecho, Croacia, la selección que viene de ser segunda y tercera en los últimos dos mundiales, tendrá dos compromisos muy importantes en la siguiente fecha Fifa, que serán contra Colombia y Brasil en territorio estadounidense.

Este lunes, 9 de marzo, el técnico Zlatko Dalic compartió la lista de convocados para estos dos encuentros, con jugadores muy importantes y reconocidos internacionalmente como lo son Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic y el arquero Dominik Livakovic, una de las figuras de la última Copa del Mundo.

Lee También

Esta es la lista completa de los convocados de Croacia:

Cabe recordar que los partidos se jugarán de la siguiente manera:

Croacia vs. Colombia: 26 de marzo a las 7:30 de la noche.

Croacia vs. Brasil: 31 de marzo a las 3:00 de la tarde.

(Ver también: Juan Felipe Cadavid advirtió problema con Luis Díaz previo al Mundial 2026: “Me da temor”)

Cuándo sale la lista de la Selección Colombia

En cuanto a la Selección Colombia, aún no hay fecha definida para que Néstor Lorenzo entregue la lista de convocados pensando en la última fecha Fifa antes del Mundial, pero se estima que sea en los primeros días de la próxima semana, teniendo en cuenta que siempre espera que termine la fecha de la liga local para dar los nombres definitivos.

Además, hay algunos jugadores importantes que se están recuperando, como el caso de Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero e incluso Radamel Falcao García, que muchos dicen que podría ser una de las grandes sorpresas que entregue el entrenador argentino.

* Pulzo.com se escribe con Z