A poco más de tres meses de que arranque la Copa del Mundo, una noticia provocó inquietud en el sector turístico y entre los seguidores del fútbol: la Fifa canceló cerca del 40 % de las reservas hoteleras que tenía bloqueadas en la Ciudad de México para el evento.

Sin embargo, autoridades y representantes del sector hotelero han aclarado que la decisión no significa que el torneo esté en riesgo ni que haya problemas de seguridad en la capital mexicana.

La información fue confirmada por Alberto Albarrán Leyva, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, quien explicó que el organismo rector del fútbol mundial liberó aproximadamente 800 habitaciones de hotel que había reservado previamente para el Mundial.

“Fifa reservó 2.000 habitaciones hace meses para prevenir y garantizar su operación, conforme fue avanzando el tiempo fue cancelando algunas reservaciones, porque se dio cuenta que ya no las iba a utilizar, no hay otra razón u otro tipo de contexto”, compartió Alberto Albarrán a ESPN.

Sin embargo, en las últimas semanas se registró la cancelación de alrededor del 40 % de esas reservas, es decir, unas 800 habitaciones que estaban apartadas para el torneo.

De acuerdo con Albarrán, las cancelaciones se hicieron de manera gradual durante el último mes y afectaron a varios hoteles de la capital, algunos de los cuales incluso reportaron la liberación de entre 180 y 200 habitaciones que ya estaban reservadas para la organización del evento.

El sector hotelero desconoce la razón exacta

Uno de los puntos que más llamó la atención es que, según representantes del sector hotelero, no se conoce con certeza el motivo por el cual la Fifa decidió cancelar ese porcentaje de habitaciones que ya tenía reservadas, explicó ESPN.

De hecho, Albarrán señaló que el organismo internacional no explicó de forma detallada las razones de la cancelación, aunque confirmó la cifra de habitaciones liberadas.

Aun así, diversas fuentes del sector turístico señalaron que este tipo de movimientos puede responder a ajustes logísticos que suelen ocurrir en eventos de gran magnitud, en los que se bloquean habitaciones con anticipación y luego se liberan aquellas que finalmente no se necesitan.

Incluso, representantes del sector hotelero subrayaron que la liberación de reservas no está relacionada con temas de seguridad ni con una eventual cancelación del Mundial en México.

