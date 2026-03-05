El fútbol tendrá algunos ajustes importantes en sus reglas con miras al próximo campeonato del mundo, que contará con varias modificaciones aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir y actualizar las normas del juego a nivel mundial.

Los cambios no transforman completamente el fútbol, pero sí buscan hacer los partidos más dinámicos, reducir las pérdidas de tiempo y darle más herramientas a los árbitros y al VAR. Varias de estas medidas ya se han probado en diferentes competiciones y podrían verse aplicadas durante el torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Acá, un poco de lo que se viene:

A continuación, un repaso por los principales cambios que se podrían aplicar durante el campeonato.

Límites de tiempo para reanudar el juego

Uno de los objetivos principales de las nuevas reglas es reducir el tiempo que se pierde en los partidos, especialmente cuando los equipos van ganando y buscan retrasar la reanudación del juego.

Entre las medidas discutidas y aprobadas en el reglamento se encuentra la posibilidad de establecer cuentas regresivas para ejecutar acciones como laterales o saques de arco.

En caso de que un futbolista tarde demasiado en hacer la reposición del balón, el árbitro podrá advertirle y activar un conteo final para que ejecute el saque. Si el jugador no cumple con el tiempo establecido, la sanción será ceder la posesión del balón al equipo rival o modificar la decisión arbitral según la jugada.

La intención de esta norma es evitar conductas antideportivas y acelerar el ritmo de los partidos, algo que se ha convertido en una preocupación recurrente para los organismos que regulan el fútbol.

Cambios más rápidos para evitar demoras

Otra de las situaciones que suelen causar pérdida de tiempo ocurre cuando se hacen sustituciones. En muchos partidos, el jugador que abandona la cancha camina lentamente o demora su salida para consumir segundos del reloj.

Para contrarrestar esa práctica, las nuevas reglas establecen que el futbolista sustituido tendrá un tiempo limitado para abandonar el campo de juego.

Si el jugador excede ese límite, el árbitro podrá retrasar el ingreso del sustituto hasta la siguiente interrupción del partido, lo que se convierte en un incentivo para que las sustituciones se hagan de manera más rápida.

Este cambio busca mantener el flujo del juego y evitar interrupciones innecesarias.

Jugadores atendidos deberán salir temporalmente del campo

Las nuevas disposiciones también abordan el tema de las lesiones dentro del campo, ya que en muchos partidos se ha cuestionado el uso de supuestas molestias físicas para detener el ritmo del encuentro.

Con el ajuste en la normativa, cuando un jugador reciba atención médica dentro del campo deberá salir temporalmente de la cancha después de que se reanude el juego.

Durante ese breve periodo el equipo deberá continuar con un jugador menos, salvo en situaciones específicas como choques entre jugadores del mismo equipo o intervenciones del arquero.

La medida busca reducir la simulación de lesiones y evitar que se utilicen como una estrategia para enfriar el partido.

VAR con más posibilidades de intervención

El sistema de videoarbitraje también tendrá algunos ajustes que podrían influir en las decisiones arbitrales durante el torneo.

El Video Assistant Referee (VAR) podrá intervenir en más situaciones relacionadas con errores claros del árbitro, incluyendo algunos casos que antes no estaban contemplados.

Entre esos escenarios se encuentran situaciones como identidad equivocada del jugador sancionado o decisiones disciplinarias incorrectas, lo que busca reducir las injusticias dentro del campo.

Aunque el VAR seguirá limitado a casos específicos, estos ajustes pretenden mejorar la precisión de las decisiones sin afectar demasiado la continuidad del juego.

¿Cuándo se jugará el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la Fifa 2026 será histórica por varias razones. Además de los ajustes en algunas reglas del juego, el torneo también estrenará un nuevo formato con más selecciones participantes.

Por primera vez en la historia del campeonato del mundo participarán 48 equipos, lo que supone un aumento significativo frente a las 32 selecciones que compitieron en las últimas ediciones.

El torneo se disputará en 16 ciudades sede repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

El campeonato está programado para jugarse del 11 de junio al 19 de julio, día en el que se jugará la final.

