Mucha indignación causó una situación que se presentó en el partido entre Atlético Nacional y Millonarios en la noche de este miércoles, 4 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Resulta que cuando estaba por iniciar el segundo tiempo, el fotógrafo oficial de Millonarios, Santiago Ruiz, se encontraba haciendo su labor en uno de los lados de la cancha, pero al ver su uniforme, hinchas de Nacional comenzaron a arrojarle de todo desde las graderías, como botellas, monedas y mucho más.

Al percatarse de la situación luego de ser impactado, la logística y seguridad llegaron hasta donde estaba el fotógrafo, pero en vez de brindarle garantías para que pudiera seguir desempeñando su labor, lo que hicieron fue retirarlo de la cancha para evitar complicaciones mayores.

Estas son algunas imágenes de lo ocurrido:

#INAUDITO El fotógrafo oficial de Millonarios fue agredido por aficionados de Nacional y retirado del escenario por parte de la logística de Nacional. #VamosPorLaGranConquista#EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/os3btopghv — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 5, 2026

Mucha fuerza para Santiago, fotógrafo oficial de @MillosFCoficial

Estaba haciendo su trabajo, estaba cumpliendo su rol periodístico. Hasta cuando los delincuentes mandarán en los estadios? Toda la solidaridad desde el colegaje. Una verdadera pena. pic.twitter.com/SzgQiTBIQN — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) March 5, 2026

Al preguntarle a Millonarios por esta complicada situación, la respuesta fue: “La gente lo empezó a agredir, a tirarle de todo y hasta lo alcanzaron a impactar. La logística y la seguridad, en vez de protegerlo, lo sacó. Nosotros como tal no tenemos ni una sola foto del segundo tiempo”.

Y sobre si esto podría tener alguna multa o repercusión contra Nacional, desde el equipo agregaron: “Pues la Conmebol se dio cuenta de todo y lo pasarán en su informe”.

Afortunadamente, desde el equipo confirmaron que el fotógrafo está bien pese al golpe que recibió por parte de los aficionados del equipo antioqueño en el estadio Atanasio Girardot.

Por lo pronto, hay que ver si Conmebol se pronuncia al respecto, pero lo cierto es que Millonarios consiguió un gran resultado en condición de visitante para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

