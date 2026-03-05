En la noche de este miércoles, 4 de marzo, Millonarios consiguió un resultado muy importante al derrotar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en la fase previa de la Copa Sudamericana.

La figura del encuentro fue Rodrigo Contreras, quien marcó dos goles (uno desde detrás de la mitad de la cancha), provocó un penalti y ayudó a que Millonarios avanzara a la fase de grupos del torneo internacional.

Esta fue la narración de ese compromiso, desde el equipo de Pulzo Deportes:

Ahora, más allá de que significó una gran victoria, el equipo debe pensar en la fase de grupos que se aproxima, ya que avanzar hasta las rondas finales es el nuevo objetivo del conjunto ‘Embajador’.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

A falta de lo que pase con el partido entre América de Cali y Bucaramanga, además de si Medellín y Tolima avanzan en la Libertadores o se bajan también a la Sudamericana, hay que destacar que el sorteo será el próximo 19 de marzo en la ciudad de Luque, Paraguay, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

En dicho sorteo se conocerá la suerte de los equipos colombianos tanto en Sudamericana como en Copa Libertadores, recordando que en ese segundo torneo están clasificados Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Contra quién podría jugar Millonarios en la Sudamericana

Por otro lado, aunque aún no es oficial, por ranquin de la Conmebol Millonarios haría parte del bombo 2, lo que evitaría que se enfrente con rivales de gran magnitud como lo son San Lorenzo, RB Bragantino, Palestino, Caracas, Vasco da Gama o Racing de Uruguay.

Sin embargo, si la suerte así lo decide, sí se mediría con un peso pesado ubicado en el bombo 1 como lo son River Plate, Racing, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Gremio, Olimpia o Santos de Brasil.

