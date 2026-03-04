Millonarios amplió la ventaja frente a Atlético Nacional en duelo por la Copa Sudamericana gracias a un cobro desde el punto blanco de Leo Castro. El delantero no falló para poner el segundo tanto del equipo embajador.

La jugada se dio luego una infracción en el área contra Rodrigo Contreras (autor del primer gol de los azules) que el juez no dudó en sancionar como penalti. Castro ejecutó con seguridad, engañó a Ospina y celebró en medio de la tensión que se vive en el Atanasio Girardot.

La tensión entre los dos equipos colombianos se ha sentido de principio a fin, y no es para menos: solo uno obtendrá el cupo a la fase de grupos del torneo continental. Además, no es la primera vez que se enfrentan en este contexto, pues ya ocurrió en 2007, también en segunda ronda, con saldo favorable para los azules. En aquel entonces, Millonarios golpeó primero en Medellín y luego supo sostener la ventaja en Bogotá para asegurar su clasificación.

Millonarios vs Nacional en Copa Sudamericana: una deuda para los dos

La Copa Sudamericana sigue siendo una cuenta pendiente para Atlético Nacional. El club antioqueño fue finalista en tres ocasiones: cayó ante San Lorenzo en 2002 y frente a River Plate en 2014, mientras que en 2016 la definición no se disputó tras la tragedia aérea del Chapecoense; entonces, el equipo verde pidió que el título fuera otorgado al club brasileño.

Millonarios, por su parte, también arrastra deudas internacionales. Más allá de la Copa Merconorte que ganó en 2001 y el subcampeonato de 2000 (perdido ante el propio Nacional), no ha logrado disputar una final de Libertadores ni de Sudamericana. Sus mejores campañas en este torneo fueron las semifinales de 2007 y 2012.

