El partido entre Atlético Nacional y Millonarios fue de alta tensión, pues este es el clásico colombiano y al ser un torneo internacional, aumentaba la importancia por lo relacionado al dinero, la historia y mucho más.

De hecho, para evitar situaciones de violencia al interior del estadio, desde Nacional decidieron no aceptar el ingreso de hinchada visitante a este encuentro, pero igual algunos aficionados corrieron el riesgo y se infiltraron en el estadio Atanasio Girardot.

Varios fueron detectados y escoltados por la Policía para que la situación no se escalara, principalmente a la salida del estadio, pero al percatarse de esta situación, el capitán David Mackalister Silva, una de las figuras del encuentro, se acercó a ellos para saludarlos y pedirles que se mantuvieran a salvo, un gesto muy aplaudido por la afición bogotana.

Este fue el momento, justo unos minutos después de que terminó el encuentro:

Que gesto tan increíble para cerrar con broche de oro el de Macka con los valientes que se infiltraron hoy. Ir, saludarlos y agradecerles por estar ahí. Ese es mi capitán, ese es mi ídolo. ¡Ídolo de Millonarios! Ⓜ️ @davidms06 pic.twitter.com/8ABNKGAa4p — Andrés Suárez F. (@andresfsuarezf) March 5, 2026

Cabe destacar que igual a la salida del estadio sí se presentaron algunos altercados de orden público, pero que fueron protagonizados entre hinchas de Atlético Nacional por la derrota frente a Millonarios.

Lo cierto es que este tipo de gestos son bastante aplaudidos por parte de los hinchas de Millonarios, ya que los jugadores muchas veces se alejan de los aficionados, pero Mackalister siempre ha demostrado que es cercano y que les da importancia sobre todo en condición de visitantes.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, los futbolistas se recuperarán físicamente de este encuentro y pasarán la página para volver a enfocarse en la Liga BetPlay, recordando que el próximo encuentro será este lunes, 9 de marzo, a partir de las 6:20 de la tarde frente al Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín de Bogotá.

