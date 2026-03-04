En los hinchas del Real Madrid y de la Selección de Francia crece la preocupación por el estado físico del delantero Kylian Mbappé, una de las principales figuras del conjunto español en la más reciente temporada.

El futbolista se perdió el encuentro en el que el Real Madrid cayó con el Getafe por 0-1 debido a un esguince en un ligamento de la rodilla, lo cual lo tendrá alejado de las canchas algunos días, pero la idea del equipo es forzarlo para que llegue a los encuentros de Champions League frente al Manchester City.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una información muy grave porque se estaría poniendo en riesgo la integridad del jugador y la participación en su tercera Copa del Mundo.

Qué le pasó a Kylian Mbappé

Según comentó el periodista Antón Meana en la Cadena SER de España, la situación no sería nada sencilla, ya que el futbolista tendría una ruptura parcial del ligamento cruzado posterior izquierdo y por eso estaría al borde de perderse el Mundial, y más sí le exigen jugar por parte del club en las siguientes semanas.

“El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarlo esguince porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno de ellos. Le vienen bien los 100 para recuperarse completamente”, dijo el periodista.

Y agregó: “Jugar un partido supondría un riesgo y él no va a asumir ninguno. Si el Madrid pierde 0-3 aquí no se va a jugar la pierna para intentar remontar la vuelta. El entorno dice que tiene que recuperarse bien“.

🫥 El estado REAL de @KMbappe 🚑 ⚠️🦵 “La lesión es realmente importante, quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno” 😠💢 “El entorno de Mbappé NO COMPARTE los plazos de recuperación establecidos por el Real Madrid” 🚨 Info. de @AntonMeana #ElLarguero‼️ pic.twitter.com/09Syoluadq — El Larguero (@ellarguero) March 4, 2026

De esta manera, puede comenzar un tipo de pelito entre el jugador y el equipo, pero sin duda lo que debería predominar es la integridad del futbolista para no caer en una lesión mucho más complicada.

Lo cierto es que Kylian Mbappé ha sido el jugador más importante de la temporada para el Real Madrid y por eso es que su ausencia se siente tanto, pues los otros delanteros no se le acercan a la cifra goleadora del crack francés.

Cuándo es Real Madrid vs. Manchester City en la Champions League

Cabe recordar que luego del sorteo, quedó definido, una vez más, que el conjunto español se medirá con el Manchester City en los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo.

Las fechas para esos partidos son:

Partido de ida: miércoles 11 de marzo a las 3:00 de la tarde.

Partido de vuelta: miércoles 17 de marzo a las 3:00 de la tarde.

