La ciudad de Barranquilla se vistió de gala este martes 24 de febrero para recibir a la cúpula del fútbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la Fifa, llegó a la capital del Atlántico para la inauguración de la nueva sede y hotel de concentración de la Selección Colombia, un proyecto de alto rendimiento que pone al país a la vanguardia en infraestructura deportiva.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan lista previa de Selección Colombia para amistosos antes del Mundial: hay varios ‘bombazos’)

Sin embargo, más allá de los elogios a la obra, los ojos del mundo estaban puestos en su postura frente a la crisis de seguridad que atraviesa México, uno de los tres anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

En medio del evento protocolario, rodeado por figuras como Alejandro Domínguez (Conmebol) y Ramón Jesurún (FCF), Infantino fue abordado por la prensa sobre la viabilidad de mantener a México como sede tras los recientes y sangrientos hechos de violencia derivados del abatimiento del capo ‘El Mencho’. La respuesta del máximo dirigente del fútbol fue tajante y no dejó espacio a la especulación.

Lee También

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular… va a ser una fiesta”, afirmó Infantino con seguridad.

Acá, lo que dijo Infantino (minuto 3:28):

El dirigente suizo-italiano enfatizó que la organización no se detiene y que la confianza en el país azteca sigue intacta. Según el presidente de la Fifa, existe una comunicación fluida con las más altas esferas del poder en México para garantizar el éxito de los eventos próximos, que incluyen el repechaje internacional y la gran inauguración en el Estadio Azteca.

“Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, agregó el dirigente.

¿Por qué se teme que México no pueda albergar el Mundial?

La pregunta que rondaba en el ambiente de Barranquilla no era gratuita. En los últimos días, México ha experimentado una de las escaladas de violencia más críticas de la década.

Tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), varios estados mexicanos —incluyendo sedes mundialistas como Guadalajara— se convirtieron en escenarios de enfrentamientos armados y bloqueos.

La preocupación de que selecciones nacionales, como el caso reciente de Portugal que puso en duda un amistoso en CDMX, no cuenten con las garantías necesarias para sus traslados es uno de los temas que más llama la atención.

A pesar de este panorama sombrío, Infantino utilizó su plataforma en Colombia para ratificar que, para la Fifa, México sigue siendo un socio confiable y que la logística del 2026 no sufrirá modificaciones por el momento.

¿Qué dijo Infantino sobre el hotel de la Selección Colombia?

El presidente de la Fifa se mostró genuinamente impresionado por el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF inaugurado en Barranquilla. El dirigente no escatimó en halagos para la gestión del fútbol colombiano y la calidad de la nueva edificación que servirá de hogar para todas las categorías de la ‘Tricolor’.

“Este centro es uno de los mejores en el mundo, claro que le va a dar la oportunidad a los jóvenes, mujeres y a las mayores de entrenarse y focalizarse. Es un orgullo para todo un continente”, aseguró Infantino, quien incluso comparó las instalaciones con las mejores estructuras de Europa y Asia, situándolas en el “top 5 o 10” a nivel global.

🎥"Este Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF es uno de los mejores del mundo, le dará la oportunidad a los niños, niñas y Selecciones, enfocarse en el fútbol" Gianni Infantino, Pdte. FIFA 🇨🇴🏢 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/IFHJP2rskQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) February 24, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z