El mundo del fútbol se despertó este lunes 23 de febrero con una noticia que nadie esperaba. Dick Advocaat, el experimentado entrenador neerlandés que obró el milagro de clasificar a Curazao a su primer Mundial, presentó su renuncia irrevocable.

La decisión, confirmada por la Federación de Fútbol de Curazao (FFK), deja a la selección caribeña sin su principal guía a solo meses de que ruede la pelota en el Mundial 2026.

A sus 78 años, Advocaat estaba listo para romper el récord del técnico más longevo en dirigir en una cita orbital. Sin embargo, el “Pequeño General” ha demostrado que hay prioridades que superan cualquier logro deportivo.

Según el comunicado oficial, el motivo de su salida es estrictamente personal: el delicado estado de salud de su hija, quien requiere su presencia absoluta en los Países Bajos.

“Siempre he dicho que la familia está antes que el fútbol”, declaró Advocaat en un emotivo mensaje de despedida. “Es una decisión natural, aunque me duele profundamente no acompañar a estos jugadores en el sueño que construimos juntos”.

¿Cómo fue la clasificación de Curazao al Mundial?

La hazaña de Curazao bajo el mando de Advocaat no tiene precedentes. La isla, con una población de apenas 156,000 habitantes, se convirtió oficialmente en la nación más pequeña en la historia en clasificar a un Mundial de la Fifa, superando la marca que ostentaba Islandia desde 2018.

El camino a la gloria se selló el pasado 18 de noviembre de 2025 en Kingston. En un partido de infarto contra Jamaica, los curazoleños resistieron los embates de los ‘Reggae Boyz’ y consiguieron un empate 0-0 que les aseguró el primer lugar de su grupo en la ronda final de la Concacaf.

Con una base de jugadores nacidos en los Países Bajos pero con raíces en la isla —como Kenji Gorré y el ex-Manchester United Tahith Chong—, Advocaat logró amalgamar un equipo competitivo que antes parecía una utopía.

¿Qué rivales tendrá Curazao en el Mundial 2026?

Tras el sorteo hecho en diciembre, Curazao quedó ubicado en el Grupo E, una zona que exigirá el máximo nivel del equipo ahora dirigido por el sucesor de Advocaat, Fred Rutten. La selección caribeña tendrá un debut de gala frente a una potencia mundial y dos rivales de altísima exigencia física y técnica.

Alemania vs. Curazao: el debut histórico será el 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston. Enfrentarse a la tetracampeona del mundo en su primer partido mundialista es el desafío más grande en la historia del deporte de la isla. Ecuador vs. Curazao: el segundo encuentro será el 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El equipo sudamericano, que clasificó segundo en las eliminatorias de la Conmebol, parte como favorito, pero Curazao confía en su disciplina táctica europea. Curazao vs. Costa de Marfil: cerrarán la fase de grupos el 25 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia contra los actuales campeones de África, un duelo que podría definir el pase a la siguiente ronda.

¿Quién es el nuevo técnico de Curazao?

Ante la urgencia de la situación, la federación no perdió tiempo y anunció a Fred Rutten como el nuevo seleccionador nacional. Rutten, de 63 años y con pasado en clubes como el PSV Eindhoven, Schalke 04 y Feyenoord, tiene la difícil tarea de tomar un barco que ya tiene rumbo fijo pero que ha perdido a su capitán original.

“Es un honor continuar el trabajo de Dick. Él es un ícono y el arquitecto de este éxito. Curazao puede esperar de mí la misma dedicación para que este Mundial sea inolvidable”, afirmó Rutten tras su nombramiento.

El neerlandés Fred Rutten (63) es el nuevo director técnico de la selección de Curazao. El exentrenador del PSV y Schalke 04 sustituye a Dick Advocaat tras su renuncia y liderará al equipo en el Mundial 2026. pic.twitter.com/q8ID17cb7b — ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) February 23, 2026

