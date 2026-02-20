Hay algo que pasa cada cuatro años, pero que en realidad empieza mucho antes del pitazo inicial. El Mundial no arranca cuando rueda la pelota: comienza cuando la conversación se toma la calle, el grupo de WhatsApp, la oficina, la sala de la casa y, por supuesto, los medios.

En Pulzo entendimos que el Mundial de 2026 no es solo un torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá; es una historia que se vive todos los días. Por eso, para nosotros, el Mundial ya empezó… y empezó con una transformación profunda.

La sección de Deportes de Pulzo entra en una nueva etapa: una que no solo informa, sino que acompaña. Una que no solo cuenta lo que pasó, sino que abre el micrófono para que usted también haga parte de la conversación.

Desde ahora, nuestros lectores encontrarán una imagen renovada en todos los contenidos deportivos del portal, pensada para que cada noticia, cada análisis y cada historia tenga una identidad clara, moderna y cercana. No se trata únicamente de verse distinto, sino de narrar el deporte de otra manera.

Hoy, el deporte no se vive solamente leyendo. Se vive escuchando, viendo, reaccionando, discutiendo y sintiendo en tiempo real. Bajo esa premisa nace con más fuerza que nunca Pulzo Deportes, una apuesta que integra contenidos escritos con una oferta audiovisual cada vez más robusta, pensada para conectar con la pasión que despierta el deporte en millones de colombianos.

En Pulzo queremos conectar con nuestros seguidores y hacerlos parte de nuestros contenidos. Para ello, buscamos que espacios como ‘Las Narratones’ y ‘La Despachada’ sigan creciendo hasta convertirse en el lugar donde cualquier aficionado puede transmitir todo lo que siente sin llegar a ser juzgado. Al contrario, compartir opiniones y crear conversaciones entorno a lo que más nos gusta (el deporte) es que lo más queremos.

¿Qué son ‘Las Narratones’?

En este espacio llevamos la emoción de los partidos más atractivos de la Liga BetPlay directamente a nuestros seguidores. Narraciones en vivo, con el ritmo y la intensidad que exige cada jugada, para que quienes no puedan estar frente al televisor tengan otra forma de vivir los 90 minutos.

Muy pronto, además, este formato se expandirá para acompañar a los equipos colombianos en sus retos internacionales en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, porque sabemos que cuando nuestros clubes cruzan fronteras, el país entero juega con ellos.

¿Qué es ‘La Despachada’?

En este formato dejamos de lado el cassette y hablamos como hinchas. Sin libreto, sin rodeos y sin pelos en la lengua. Un espacio para decir lo que muchos piensan después de cada partido, especialmente cuando se trata de la Selección Colombia.

Análisis, opinión y debate desde la emoción que genera la camiseta, entendiendo que el fútbol también se construye desde la tribuna, incluso cuando esa tribuna está frente a una pantalla.

Pulzo Deportes se transforma y queremos que usted lo sienta como suyo

Esta nueva etapa responde a una idea sencilla: el deporte no es un monólogo, es una conversación. Queremos que quienes nos lean también nos escuchen, nos vean, opinen, se molesten, celebren y discutan con nosotros.

Que encuentren en Pulzo un lugar para vivir su pasión, no solo para informarse. Por eso, cada uno de nuestros espacios estará pensado para fomentar la interacción permanente, integrando a nuestros seguidores en lo que decimos y en cómo lo decimos.

De aquí al Mundial de 2026, estaremos siguiendo cada paso de la Selección Colombia, cada actuación de los colombianos en el exterior y cada historia que nazca en el fútbol local. Pero más allá de cubrir partidos, queremos acompañar emociones. Estar cuando haya que celebrar un gol y también cuando toque masticar la derrota.

En Pulzo Deportes estamos convencidos de que el juego se disfruta más cuando se comparte… y desde ahora, esta también es su cancha.

