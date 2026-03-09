Un momento muy tenso se está viviendo al interior del Barcelona de España luego de una entrevista concedida por el exjugador y exentrenador del equipo, Xavi Hernández, quien este domingo en La Vanguardia se refirió a su salida del equipo y algunos casos específicos como el de Lionel Messi.

Y es que para nadie es un secreto que el excapitán de la Selección de España no salió en los mejores términos del equipo español, pero con esta entrevista esa información se confirmó más y aumentó la tensión entre el presidente, Joan Laporta, y el ídolo del conjunto ‘Culé’.

¿Lionel Messi iba a volver al Barcelona?

Uno de los puntos más llamativos de esta entrevista fue cuando habló acerca del regreso de Lionel Messi al equipo español, luego de su paso por el PSG de Francia, pues según comentó Hernández, después del Mundial el argentino tenía un acuerdo con el técnico, La Liga y más para que se diera su regreso, pero al final fue Laporta el que terminó acabando esa posibilidad por un tema de poder.

“‘Leo’ estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de ‘Leo’ y teníamos la luz verde de La Liga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, comenzó explicando Xavi.

Y agregó: “Mi interés es contar la verdad y ‘Leo’ no viene al ‘Barça’ porque el presidente no quiere, no por La Liga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder“.

Por qué salió Xavi del Barcelona

Además, Xavi contó que su salida se dio de muy malos términos porque, según él, Laporta le mintió y luego comenzó a hablar mal de él, lo cual considera que es injusto.

“Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro”.

Lo cierto es que esta entrevista desató todo un caos el interior del Barcelona, al punto de que para defenderse, Laporta no salió a desmentir, sino a atacar al entrenador español, asegurando que con los mismos nombres Hansi Flick sí ha ganado títulos.

