El Fútbol Club Barcelona está disputando uno de los objetivos de la temporada, pues por estos días se encuentra en Arabia Saudita mientras disputa la Superliga en España, un torneo conformado por los cuatro mejores equipos de la temporada anterior y que cada vez coge más relevancia.

En su semifinal, el equipo de Hansi Flick se midió con el Athletic Club de Bilbao, un club que siempre lo complica y por eso pintaba ser un partido bastante parejo y entretenido.

Sin embargo, el conjunto catalán supo leer bien la defensa rival, al punto de que en cuestión de pocos minutos marcó varios goles que prácticamente sentenciaron el resultado, incluso desde antes de finalizar el primer tiempo.

La primera anotación llegó por parte de Ferran Torres, quien recibió dentro del área y remató por encima de Unai Simón para marcar la diferencia en el minuto 22.

Luego, apenas 8 minutos después, apareció Fermín López para ampliar la ventaja y solo cuatro minutos después se sentenció el marcador con la aparición del sueco Roony Bardghji.

Ya después comenzó el ‘show’ de Raphinha, ya que al minuto 38 marcó el 4-0 y luego, apenas iniciando el segundo tiempo, marcó el 5-0 definitivo, confirmando la supremacía y el control a lo largo del compromiso.

Look at Raphinha goal from this angle man insane goal pic.twitter.com/FWNg9Tjzhd — 🇦🇱☣️ (@BaldeWaves) January 7, 2026

De esta manera, el equipo de Hansi Flick ahora espera rival en la final de la Superliga, que saldrá del ganador entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en un compromiso que se jugará este jueves, 8 de enero, a partir de las 2:00 de la tarde.

La final, por su parte, se disputará el próximo domingo, 11 de enero, a las 2:00 de la tarde en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita.

