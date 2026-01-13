En medio de la tormenta mediática desatada por sus controvertidos comentarios que hizo durante la transmisión de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid, el periodista Carlos Antonio Vélez se retractó este martes 13 de enero en su programa ‘Palabras Mayores’.

Dos días después del debate que lo colocó en el ojo del huracán, tanto en Colombia como en España, Vélez admitió que su alusión a supuestas “versiones periodísticas” sobre vendajes en las manos de futbolistas fue “desafortunada”, pero defendió con vehemencia sus críticas al Barcelona relacionadas con el caso Negreira y al presidente Joan Laporta.

Vélez, quien comentaba el partido para Win Sports, causó indignación al referirse al vendaje que portaba el delantero culé Lamine Yamal en una de sus manos.

En plena narración, el comentarista sugirió que dicho vendaje no era por una lesión o superstición, sino que podría servir para aplicar “hormona del crecimiento”, una sustancia que implicaría dopaje.

“Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento”, aseguró. Esa frase fue interpretada por miles de usuarios como una acusación infundada de dopaje contra un jugador de apenas 18 años.

Acá, parte de lo que dijo Vélez:

Que funada le estan metiendo a Carlos Antonio Velez en España JAJJAJAJA pic.twitter.com/dNAY0TdV7z — Jecontento (@ContentJuan) January 12, 2026

Hinchas del Barcelona, periodistas españoles y figuras del fútbol exigieron rectificaciones y hasta acciones legales. Incluso, algunos aficionados culés pidieron al presidente Joan Laporta que vetara a Vélez y a Win Sports de futuras coberturas relacionadas con el club catalán.

¿Cómo se retractó Carlos Antonio Vélez?

El comunicador reconoció este martes parte de su error en lo referente al tema del vendaje.

“Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre versiones periodísticas sobre el famoso tema ese de los vendajes en las manos de algunos futbolistas, en la transmisión del juego de la Supercopa. Esas versiones son especulativas y no confirmadas. No debí referenciar, lo lamento”, aseguró Carlos Antonio.

💬 “Admito que fue desafortunada la referencia que hice sobre el vendaje en las manos de algunos futbolistas en la transmisión del juego de la Supercopa”: @velezfutbol en Palabras mayores pic.twitter.com/t4zvaCncfS — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 13, 2026

Sin embargo, Vélez no se retractó de todo lo dicho en la transmisión. Al contrario, reafirmó su postura respecto a otros aspectos controvertidos de sus comentarios.

Sobre el caso Negreira —que involucra pagos millonarios del Barcelona a Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, y que actualmente se investiga por presunta corrupción—, Vélez fue enfático.

“Lo que sí tengo absolutamente claro, que fue otro tema que toqué, es lo de Barcelona y Negreira, eso es de vieja data. Está en todos los diarios, en todas las televisiones y en todos los discursos. Eso está en la justicia”, agregó en ‘Palabras Mayores’.

Además, defendió su crítica personal al presidente del Barcelona, Joan Laporta, a quien había aludido en términos duros durante la transmisión. “La referencia que hice sobre el señor Laporta, es una opinión, y es lo que creo”, afirmó Vélez en su programa, insistiendo en que se trata de una visión subjetiva basada en su análisis del manejo del club.

