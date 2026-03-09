author
Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Mar 9, 2026 - 12:54 pm

Luego de la contundente victoria sobre Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, Millonarios regresa a la acción en la Liga BetPlay este lunes, 9 de marzo, para enderezar el camino y buscar meterse al grupo de los ocho clasificados a las finales.

Sin embargo, en frente no tiene un rival sencillo, pues el equipo bogotano se medirá con el Cúcuta Deportivo a partir de las 6:20 de la tarde, un rival que tiene como técnico al venezolano Richard Páez, muy querido por la afición en Bogotá.

No obstante, más allá de la alegría y la ilusión que manejan los hinchas, hay un tema que no deja de preocupar y es con respecto al delantero Radamel Falcao García, quien desde hace algunas semanas es baja y aunque se creía que ya podía volver, no apareció en la lista de convocados de Fabián Bustos.

Qué tiene Falcao

Cabe recordar que Falcao salió reemplazado en el juego contra Llaneros y luego de los exámenes, se determinó que sufrió de una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”.

Sin embargo, el jugador parece no estar al 100 % todavía, pues contra Nacional no jugó, pese a estar convocado, y ahora contra Cúcuta tampoco contará con minutos de juego.

Ante esto, Cristian Pinzón, periodista de Caracol Radio y quien sigue de cerca todo lo relacionado con Millonarios, explicó que es un tema de precaución para que pueda estar de nuevo al 100 % y que así no se pierda más juegos en este importante semestre, recordando que se viene la definición de la liga y el inicio de la Copa Sudamericana.

Los que sí están, y seguramente serán titulares, son Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, los autores del gol contra Nacional, así que los hinchas tienen un parte de tranquilidad por ese lado.

Cabe recordar que actualmente Millonarios marcha en la posición 12 de la Liga con 11 unidades, a tres del octavo que es Bucaramanga, por lo que necesita ganar para no alejarse de las aspiraciones de clasificar a las finales del campeonato.

