Luego de la contundente victoria sobre Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, Millonarios regresa a la acción en la Liga BetPlay este lunes, 9 de marzo, para enderezar el camino y buscar meterse al grupo de los ocho clasificados a las finales.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Millonarios vuelve a dar golpe e ilusiona a hinchada con doblete de Contreras ante Nacional)

Sin embargo, en frente no tiene un rival sencillo, pues el equipo bogotano se medirá con el Cúcuta Deportivo a partir de las 6:20 de la tarde, un rival que tiene como técnico al venezolano Richard Páez, muy querido por la afición en Bogotá.

No obstante, más allá de la alegría y la ilusión que manejan los hinchas, hay un tema que no deja de preocupar y es con respecto al delantero Radamel Falcao García, quien desde hace algunas semanas es baja y aunque se creía que ya podía volver, no apareció en la lista de convocados de Fabián Bustos.

Lee También

¡Todo listo para mañana en El Campín! 📝💙 Presentamos la lista oficial de jugadores convocados para el duelo frente al Cúcuta Deportivo. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔥Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/UBEUpKemtS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 8, 2026

Qué tiene Falcao

Cabe recordar que Falcao salió reemplazado en el juego contra Llaneros y luego de los exámenes, se determinó que sufrió de una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”.

Sin embargo, el jugador parece no estar al 100 % todavía, pues contra Nacional no jugó, pese a estar convocado, y ahora contra Cúcuta tampoco contará con minutos de juego.

Ante esto, Cristian Pinzón, periodista de Caracol Radio y quien sigue de cerca todo lo relacionado con Millonarios, explicó que es un tema de precaución para que pueda estar de nuevo al 100 % y que así no se pierda más juegos en este importante semestre, recordando que se viene la definición de la liga y el inicio de la Copa Sudamericana.

Ⓜ️🐯 La ausencia de Falcao en la convocatoria del partido de Millonarios hoy contra Cúcuta, se debe a una decisión técnica. El Tigre no está lesionado, pero aún no se encuentra 100% físicamente. Parte más por un tema de precaución. pic.twitter.com/KGqWjan6ln — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2026

Los que sí están, y seguramente serán titulares, son Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, los autores del gol contra Nacional, así que los hinchas tienen un parte de tranquilidad por ese lado.

(Ver también: El llamativo dato de Millonarios en Medellín que ilusiona a los hinchas para la Sudamericana)

Cabe recordar que actualmente Millonarios marcha en la posición 12 de la Liga con 11 unidades, a tres del octavo que es Bucaramanga, por lo que necesita ganar para no alejarse de las aspiraciones de clasificar a las finales del campeonato.

* Pulzo.com se escribe con Z