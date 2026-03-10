La fase decisiva de la Uefa Champions League comienza este martes 10 de marzo con los partidos de ida de los octavos de final, instancia en la que los 16 mejores equipos del continente empiezan a definir su camino hacia el título europeo.

La jornada tendrá presencia colombiana, especialmente con el protagonismo de Luis Díaz, quien buscará dar un paso importante con el Bayern Múnich frente a la Atalanta, y de Dávinson Sánchez junto a Yaser Asprilla, que buscarán dar la sorpresa ante Liverpool.

El extremo guajiro será uno de los focos de atención de la jornada, en un duelo clave que se disputará en Italia y que podría marcar el rumbo de la serie rumbo a los cuartos de final.

𝑫𝒊𝒆 𝑽𝒐𝒓𝒇𝒓𝒆𝒖𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒊𝒈𝒕! 🙌🔥 Hier sind die 𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 für euch vor unserem Spiel gegen Atalanta Bergamo! ✨⤵️ pic.twitter.com/yVFkWygI1c — FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2026

Para el Bayern, considerado uno de los favoritos al título, el objetivo será sacar un resultado positivo como visitante para cerrar la serie con ventaja en Alemania. El duelo también promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que el conjunto italiano ha demostrado ser un rival competitivo en torneos europeos y buscará aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria.

El colombiano podría ser decisivo en un partido que exige concentración máxima, ya que un buen resultado en la ida (idealmente una victoria o al menos un empate con goles) allanaría el camino para la vuelta en el Allianz Arena el 18 de marzo.

Los otros partidos de este martes en la Champions

La programación de la jornada incluye cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final del torneo europeo. A continuación, la programación del día:

Galatasaray vs. Liverpool: se disputará a las 12:45 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Rams Park de Estambul.

Newcastle United vs. FC Barcelona: se jugará a las 3:00 p. m. en el estadio St James’ Park.

Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur: se disputará a las 3:00 p. m. en el estadio Metropolitano.

Atalanta vs. Bayern Múnich: se jugará a las 3:00 p. m. en el New Balance Arena, en Bérgamo.

The round of 16 begins 😀#UCL pic.twitter.com/1F7zDphl8E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026

Así seguirá la programación de los octavos

Los otros partidos de ida de los octavos de final se disputarán el miércoles 11 de marzo, cuando salten a la cancha equipos como Real Madrid, Manchester City, Paris Saint‑Germain, Chelsea, Bayer Leverkusen, Arsenal, Bodø/Glimt y Sporting CP.

Las series se definirán la próxima semana con los partidos de vuelta, programados entre el 17 y el 18 de marzo, cuando se conocerán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

