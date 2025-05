El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, tiene una situación que le causa dolor de cabeza en este momento previo a la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que su arquero titular, Camilo Vargas, está en duda y podría no alcanzar a jugar esta fecha.

Y es que al guardameta del Atlas lo operaron de los meniscos en una rodilla hace pocas semanas y por eso se creía que no iba a alcanzar a llegar, dejando un vacío grande en la alineación titular.

Teniendo esto en cuenta, comenzaron las especulaciones acerca de quién podría ser el titular y los otros dos convocados, sonando los nombres de Álvaro Montero, Camilo Vargas, Kevin Mier y el mismo Devis Vásquez.

De hecho, hay una opción muy fuerte de que Montero sea el titular en los compromisos contra Perú y Argentina, pero el guardameta se mantiene enfocado en el proceso esperando la oportunidad.

¿Está para ser titular Álvaro Montero con la Selección Colombia?

En diálogo con Pulzo Deportes en un evento de la Nike Eco League, un campeonato femenino, Montero aseguró que no va a ser fácil tener la titular, ya que cuando llega al combinado nacional toca trabajar para convencer al técnico y así que sea lo mejor para el país.

“Hay que trabajar mucho, hermano. Cuando uno está con la Selección hay que dar lo mejor de las energías, la mejor vibra. Independientemente del que juegue hay que estar ahí, en punticas”, dijo Montero.

Además, también habló de Millonarios, en el que aseguró que el equipo viene trabajando bien justamente para no volver a vivir la sensación que tuvieron cuando perdieron con Santa Fe. De hecho, desde ese compromiso el cuadro ‘Embajador’ no volvió a perder más.

Finalmente, sobre la sanción que le puso Dimayor, agregó: “Eso es lo que yo soy y eso no lo puedo cambiar. Si tiran las monedas porque no les sirve, a mí sí me sirven. Fue sin ninguna mala intención, yo nunca ningún gesto ni nada, yo simplemente fui a recoger las monedas porque eran de mil la mayoría y no me dejaron”.

Cuándo es el partido de la Selección Colombia

La Selección Colombia tendrá dos compromisos que son muy importantes en las aspiraciones a la clasificación, siendo el primero contra Perú el próximo viernes 6 de junio a partir de las 3:30 de la tarde en Barranquilla y luego el 10 de junio a las 7:00 de la noche contra Argentina en Buenos Aires.

Cabe recordar que como ya varios jugadores terminaron sus competencias, Lorenzo hará un microciclo en Medellín a partir de este martes 27 de mayo para que los jugadores mantengan ese ritmo de competencia previo a los importantes juegos de Eliminatorias.

