Este año tendrá un calendario inusual para varios futbolistas en todo el mundo, ya que en Europa, por ejemplo, los campeonatos terminan en mayo y ahí salen a vacaciones un tiempo para que el cuerpo se recupere y así se eviten lesiones durante la próxima temporada.

Es más, como este año no había ni Mundial de selecciones ni Copa América ni Eurocopa, muchos estaban soñando con esa fecha para por fin darse un descanso junto a su familia, pero la Fifa tiene planes diferentes, ya que programó fecha de Eliminatorias y después Mundial de Clubes, todo eso luego de que la temporada ya finalizó.

Es más, los entrenadores en Sudamérica, por ejemplo, están viviendo un calvario porque las jornadas que se vienen son muy importantes, pero por esta competencia de clubes no podrían contar con varios de sus mejores jugadores.

Cómo afecta el Mundial de Clubes a la Selección Colombia

Y es que recientemente se confirmó que Colombia recibirá a Perú y visitará a Argentina en los primeros días de junio, el 4 y 9 específicamente, pero el problema es que el Mundial de Clubes se jugará a partir del 14 de junio en Estados Unidos y por eso los equipos podrían no prestar a sus jugadores a los compromisos internacionales.

A Colombia eso lo perjudica considerablemente, ya que entre los futbolistas más importantes con los que no contaría Néstor Lorenzo aparecen Jhon Arias (Fluminense), Richard Ríos (Palmeiras), Kevin Castaño (River Plate) y a la espera de qué se define con James Rodríguez, futbolista del Club León de México.

Y es que si para Colombia es complicada la situación, hay otras delegaciones que sufrirían mucho más, como la Argentina, por ejemplo, ya que entre los jugadores de sus últimas convocatorias hay por lo menos 15 que hacen parte de clubes que disputarán dicho campeonato en Estados Unidos.

Por lo pronto, Fifa no ha sacado ninguna reglamentación sobre si es obligatorio para los clubes prestar o no a sus futbolistas (al final son los que les pagan su salario), pero por cómo pinta el panorama y la cercanía en fechas al torneo en Norteamérica, es muy posible que varios de los principales jugadores no estén presentes en la siguiente jornada de Eliminatorias.

Cuándo es el Mundial de Clubes

Cabe destacar que este Mundial de Clubes, que es un nuevo formato creado por la Fifa porque reúne a 32 de los mejores clubes de todo el planeta, se disputará en territorio norteamericano del 14 de junio al 13 de julio de este año.

Cómo quedaron los grupos del Mundial de Clubes

Los grupos del Mundial de Clubes, destacando que la presencia del Club León de James Rodríguez aún no está garantizada, quedaron de la siguiente manera:

Los grupos del Mundial de Clubes FIFA 2025 están confirmados. ✅ Será increíble. 🤩#FIFACWC pic.twitter.com/GsRKNC834h — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2024

