El elenco patrio siguió sumando traspiés en su camino a la Copa Mundial de la Fifa 2026, que se disputará en EE. UU., México y Canadá. Ya son 4 partidos en el que el equipo no suma de a tres puntos y los ahorros que se tenían empiezan a agotarse, pues ya Colombia es sexta en la tabla de ubicaciones.

Aparte de la amargura por no ganar, la ausencia de Juan Fernando Quintero en los partidos de la Selección Colombia contra Brasil y Paraguay sigue dando de qué hablar entre los sufridos hinchas. Aunque el volante estuvo convocado, no sumó minutos en ninguno de los encuentros, y ahora se reveló la posible razón de su exclusión.

El periodista Paolo Arenas aseguró en su espacio, denominado ‘La Liga de la Liga’, que Quintero no jugó por un tema físico. Según su información, el preparador físico de la Selección notó que el jugador tenía un porcentaje de grasa superior al ideal cuando el equipo llegó a Brasil.

Desde ese momento, se decidió que no estaría disponible para el primer partido, y se le sometió a un trabajo especial con la esperanza de que pudiera llegar en mejores condiciones al encuentro en Barranquilla contra Paraguay.

Sin embargo, el esfuerzo no dio resultados y su porcentaje de grasa seguía fuera de los parámetros establecidos por el cuerpo técnico. Por esta razón, Néstor Lorenzo no lo habría incluido en la alineación para ninguno de los dos compromisos.

“Cuando llegó la Selección a Brasil, el preparador físico se dio cuenta de que Juan Fernando Quintero no estaba en un peso ideal y que tenía un porcentaje de grasa alto para lo que se maneja en Selección. Ya estaba descartado para el partido contra Brasil, y en Brasilia le hicieron un trabajo para que pudiera llegar al partido en el Metropolitano contra Paraguay. Pero el trabajo no dio frutos, el porcentaje de grasa seguía estando alto y, definitivamente, no iba a jugar por esta razón”, señaló el periodista citando a una fuente confiable.