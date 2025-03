Este martes 25 de marzo, sobre las 7:00 de la noche, la Selección Colombia se medirá con Paraguay en la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este es un compromiso muy importante porque después de meses soñados por parte del combinado nacional, ahora suma tres derrotas consecutivas que lo tienen en alerta en la tabla de posiciones, pues ya bajó varios puestos y hasta la clasificación se vería comprometida.

Es más, un sector de la prensa y varios aficionados ya le piden cambios a Néstor Lorenzo, técnico del combinado nacional, ya que si bien sí funcionó en su momento la alineación titular y los jugadores que estaba usando, eso ya no está dando el mismo efecto y los resultados no han sido los esperados.

¿Habrá cambios en la alineación de la Selección Colombia?

Sin embargo, la idea del técnico es diferente, pues en la rueda de prensa previa al compromiso con Paraguay le preguntaron justamente sobre si “pateará el tablero” y el argentino fue contundente con su respuesta.

“Patear el tablero se hace en el momento en que uno no encuentra respuestas dentro de la cancha. El equipo por momentos ha jugado muy bien, y hemos jugado con rivales difíciles. Contra Brasil, por momentos, me gustó mucho el equipo (…) El tablero se patea cuando no encuentras respuestas de los jugadores. Yo todavía estoy viendo que el equipo está, que está firme, dolido, con bronca y esa bronca va a ser la energía que va a utilizar, junto con toda la gente aquí en Barranquilla, para dar vuelta esta situación”, dijo.

Y agregó: “Desesperarse no sirve, patear el tablero en estos casos tampoco sirve, poner excusas tampoco sirve. Hay motivos por los cuales no hemos sumado. Uno de los motivos puede ser la falta de fortuna, pero no es el único”.

🫡”No voy a hacer cambios, veo al equipo firme y con ganas de ganar” 🎙Nestor Lorenzo, DT de Colombia, en rueda de prensa 👉El estratega explicó por qué no haría cambios para enfrentar a Paraguay 📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/sdMWyI5SO3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 24, 2025

De esta manera, se espera que contra Paraguay salga un nómina titular muy parecida a la que se ha venido manejando, solo con la novedad de Dávinson Sánchez, que lo más posible es que no esté, y la inclusión de Jhon Jáder Durán, que ya cumplió su sanción y podrá volver a jugar sin problema.

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Ahora, lo realmente importante es que sea con el jugador que sea, Colombia necesita sí o sí de los tres puntos, ya que actualmente marcha sexto en la tabla de posiciones con 19 puntos, a 9 de Argentina que es primero y podría asegurar su clasificación al Mundial en esta misma jornada.

