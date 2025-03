No fue el mejor partido de James, pero su liderazgo en el campo de juego sí se notó. También se hizo sentir luego del Brasil vs. Colombia (que quedó 2-1 a favor del local) y en la zona mixta manifestó que no estuvo de acuerdo con el tiempo de adición que dijo el árbitro Alexander Herrera.

“El árbitro no sé de dónde da 10 (minutos) más. La jugada de Davo (Dávinson Sánchez) Con (Alisson) Becker fueron máximo 6 más. No sé de dónde da 10. ¿Qué quería? ¿Qué ganará Brasil? No sé”, dijo James Rodríguez.

Además, el zurdo nacido en Cúcuta mencionó que “cuando había dudas, siempre era todo para ellos (Brasil)” y dejó claro que desde antes del pitazo inicial ya había algo de animadversión contra él. “Siempre nos mete pito”, sentención.

(Vea también: La dudosa jugada que le duele a Colombia: gol anulado que desató airados reclamos)

Estas fueron las declaraciones de James:

🔥 “Hemos jugado bien. El árbitro no sé de dónde da 10 (adición). Al final qué quería, ¿qué ganara Brasil? No sé”. 🗣️ James Rodríguez y su dura crítica al árbitro Alexis Herrera. pic.twitter.com/po3buMnXjG — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 21, 2025

Sobre lo hecho en el campo de juego, el capitán de la ‘Tricolor’ dijo que “pocos equipos someten a Brasil” de visitante, razón por la que considera que hicieron “un buen partido” y “las cosas bien”, pero no se explica por qué pierden partidos cruciales, pues ya llevan 3 juegos de Eliminatorias con derrotas.

“En el partido que perdimos en Barranquilla, en El Alto, hemos creado oportunidades (de gol), solo que es una fase y debemos salir de ella. Tenemos las ganas y el talento para poder revertir la situación”, dijo, ya pensando en el próximo partido, que será el martes 25 de marzo, contra Paraguay, en Barranquilla.

Lee También

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

La fecha 13 de las Eliminatorias se completará este viernes con los partidos de Argentina vs. Uruguay y Ecuador vs. Venezuela. Estos juegos serán vitales para ver cómo queda la tabla de posiciones y las diferencias con Colombia. Por el momento, así está la tabla, recordando que los primeros seis van directo al Mundial y el séptimo va a repechaje:

Argentina: 25 puntos Brasil: 21 puntos Uruguay: 20 puntos (+8 DG) Paraguay: 20 puntos (+2 DG) Ecuador: 19 puntos (+7 DG) Colombia: 19 puntos (+4 DG) Bolivia: 13 puntos Venezuela: 12 puntos Perú: 10 puntos Chile: 9 puntos

* Pulzo.com se escribe con Z