Luego del partido que la Selección Colombia empató con Paraguay, el periodista Carlos Antonio Vélez echó sal en la herida y pidió, desde su cuenta de X, que la ‘Tricolor’ se dirigiera por otro técnico.

El comentarista deportivo aseguró que está tranquilo en que el equipo va a clasificar al Mundial de 2026, pero no quiere que sea Néstor Lorenzo el que encare la cita mundialista.

“Seguro que vamos a clasificar. Eso nunca lo he dudado. Con el 70 % de cupos, es imposible no llegar. Nos quedan 4 paradas y varias ante eliminados o clasificados”, indicó el comunicador.

Vélez respaldó a los jugadores y habló de que algunos se encuentran en recuperación, por lo que le preocupan los problemas en la dirección técnica del cuadro ‘cafetero’.

“El tema es fácil, los jugadores que tenemos en buena forma suplen cualquier déficit de orientación. Hoy no están bien muchos, pero recuperarán la forma y eso les alcanzará para llegar al Mundial”, agregó.

La mayor intranquilidad de Vélez radica en la presentación que hará Colombia en el máximo torneo del fútbol mundial que tendrá lugar en Canadá, México, Estados Unidos.

“De llegar, llegaremos, pero allá debemos ir con posibilidades y para eso sí necesitamos un guía fuerte. No es el momento para echar mano del primer recomendado o el primer desocupado, no es el momento para hacer locuras de inmaduros”, escribió.

Aunque, el argentino fue asistente de José Néstor Pékerman en el mundial de Brasil, en el que el equipo nacional llegó hasta cuartos de final, para el experto no es suficiente y se requiere a alguien más experimentado.

“Cabeza fría hoy, pero el día que pensemos en hacer un gran Mundial hay que tener al frente, no a un ganador parroquial, sino a un hombre que sepa jugar ese tipo de competencias”, dijo Vélez.

Además, pidió a alguien que pueda dar tranquilidad y aporte seguridad a sus dirigidos con el fin de conseguir buenos resultados.

“Nuestra Federación es rica y puede sumar a alguien con galones y charreteras mundialistas. La selección no se la podemos dar al primer gato esquinero. Vamos al Mundial con alguien de gala, ‘de galera y bastón’. Con la plática que hay nos podemos dar un lujito”, concluyó.

