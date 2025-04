El camino de Atlético Nacional hacia su tercer título de la Copa Libertadores comenzó de la mejor manera posible, pues en el debut en el estadio Atanasio Girardot le metió un baile a Nacional de Uruguay y lo goleó por 3-0.

Este fue el resumen del encuentro:

La principal figura del compromiso fue el jugador Marino Hinestroza, extremo derecho, quien aportó un gol y dos asistencias en este compromiso que era muy importante ganar teniendo en cuenta los juegos que se vienen, ya que las siguientes dos fechas serán en Brasil.

Por eso mismo, al finalizar el encuentro fue uno de los jugadores más buscados por la prensa y allí habló de la importancia de la victoria e incluso recordó al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo.

Marino se mostró muy contento por su rendimiento y la victoria del equipo, pero aseguró que es solo el inicio de un camino largo y complicado. Es más, justamente por ese nivel un periodista le preguntó que si esas actuaciones ponen a pensar al entrenador argentino al mando del combinado nacional, pero su respuesta fue contundente.

“No, yo siempre me dedico a jugar, hermano, yo no juego ni para Lorenzo ni para nadie. Yo juego para mi familia, para mi equipo que es el sustenta día a día y también para mis compañeros que merecen lo mejor de mí así también como ellos dan lo mejor de ellos para mí. Entonces yo dejo claro eso, que no juego para nadie”, dijo el atacante del equipo paisa.