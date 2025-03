Atlético Nacional es quizás el equipo más laureado del país, pues así lo demuestran los títulos, al ser el club con más trofeos en Colombia. Ahora, recientemente se consagró tricampeón y se prepara para enfrentar la Copa Libertadores, en un grupo en el que quedó junto a Nacional de Uruguay, Internacional y Bahía de Brasil.

En medio de su preparación, el equipo viene de empatar en el clásico antioqueño contra Medellín y se enfrentará este viernes a Bucaramanga en el estadio Americo Montanini, donde buscará el liderato de la Liga BetPlay para poder enfrentar la Libertadores de una manera más tranquila.

Sin embargo, no todo es color de rosa en Atlético Nacional, pues se ha conocido que una figura clave del equipo y un trabajador que duró más de 30 años en la institución, abandonará la escuadra paisa debido a que ya va a disfrutar de su pensión junto a sus seres queridos.

Cuántos títulos tiene el utilero de Atlético Nacional con el equipo

Se trata de Luis Fernando Muñoz, más conocido como ‘Gusa’, quien se desempeñó como utilero del equipo por más de 3 décadas. Este trabajador logró más títulos que muchos de los jugadores que han pasado por el equipo, al contar con una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, 5 títulos de Copa y al menos 8 de Liga.

“Este año toca despedirme del equipo porque ya me pensiono. Nacional es creo que todo, eso es todo para mi. Aquí nací, aquí me voy a ir porque ya cumplo mi pensión y no va a ser fácil para mi. Ya es justo, le dimos mucho al fútbol y nos dio mucho también. Es una institución muy grande, agradecido siempre con Nacional. Conocí todo Sudamérica, Estados Unidos, Japón, gracias a mi trabajo, algo bueno he hecho”, dijo Muñoz en diálogo con el ‘influencer’ ‘Pante’.

Luis Fernando Muñoz cuenta que llegó a Nacional el 6 de octubre de 1994 por intermedio de un amigo, quien le dio la opción de un contrato por 3 meses inicialmente, que se ha extendido por 30 años hasta la actualidad en 2025.

“Experiencias muy buenas. El trabajo no es duro, hay que tener disposición para trabajar, en la utilería no hay muchos secretos. Uno va aprendiendo cosas a medida que va pasando el tiempo, llegué acá cuando tenía 30 años y me voy con más de 60″, le dijo en la entrevista al ‘influencer’.

Lee También

‘Gusa’ también recordó una anécdota en Ibagué que le pasó con Macnelly Torres, uno de los mayores ídolos de Atlético Nacional: “Yo siempre soy el encargado de guardarles los guayos y ese día no los empaqué y se quedaron en Medellín. Me tocó llamarlo y aceptar lo que había pasado, afortunadamente conseguimos otros de su misma talla y pudimos solucionar”.

* Pulzo.com se escribe con Z