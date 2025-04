De cara a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias, que se disputarán en junio, la Fifa inició una investigación contra la Selección de Argentina por los incidentes reportados en el partido frente a Brasil, llevado a cabo el pasado 25 de marzo, en Buenos Aires.

Según un informe del máximo ente del fútbol mundial, el motivo de la investigación surge debido a comportamientos inapropiados por parte de algunos aficionados argentinos, quienes, al parecer, entonaron cánticos de carácter racista y xenófobo. Dicho suceso ha llevado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a enfrentarse a un posible proceso disciplinario.

🚨 BREAKING: FIFA has opened a case against AFA over chants by fans vs Brazil.

🎶🗣️ The chant: “We have to beat these faggots.”

Argentina vs. Colombia in June could be played behind closed doors. @GerGarciaGrova ⚠️🇦🇷🇨🇴 pic.twitter.com/URAFfQQnZH

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 9, 2025