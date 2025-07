Millonarios se sigue preparando para el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay, pues tanto el cuerpo técnico como los jugadores saben que las últimas dos eliminaciones han sido muy dolorosas y por eso en este campeonato hay mucha ilusión de que se puedan hacer las cosas mejor.

Sin embargo, en la afición hay un aire de preocupación y pesimismo porque varios de los principales jugadores se han ido, como Falcao García y Daniel Cataño, y hasta ahora no se han hecho muchos fichajes y los que se han confirmado no han sido de gran calibre, por lo que no hay mucha emoción.

De hecho, aún queda anunciar la salida de algunos jugadores, pero el más importante y que más afectado tiene al hincha es Álvaro Montero, quien era muy querido precisamente por los títulos que consiguió con la camiseta del cuadro bogotano.

Álvaro Montero, cerca de firmar por Vélez Sarsfield

De hecho, aunque Millonarios todavía no ha hecho oficial la desvinculación del jugador, Montero ya está en Argentina desde el pasado viernes 11 de julio y este lunes se le vio muy contento en el estadio apoyando a su nuevo equipo, con quien espera firmar en las próximas horas.

🇨🇴🧤 ¡Colombia presente! Álvaro Montero llegó al estadio para ver a #Vélez, su nuevo equipo. pic.twitter.com/hMIbxqx13r — Sábado Vélez (@sabadovelezok) July 14, 2025

De hecho, Montero estuvo presente en el estadio José Amalfitani para presenciar la victoria de su nuevo equipo por 2-1 frente a Tigre en el debut de la Primera División en Argentina.

Cabe recordar que Montero llega a Vélez como préstamo a cambio de 500.000 dólares por 18 meses, pero si se cumplen unos objetivos, como tiempo de juego y demás, se debe ejecutar la opción de compra que rondaría los 1.5 millones de dólares.

Ahora, vale la pena destacar que en principio Montero llega como suplente, teniendo en cuenta que el arquero titular, Thomas Marchiori, renovó contrato hasta 2028 y por eso al guajiro le tocará luchar para ganarse un puesto en la titular.

