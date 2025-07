El mercado de transferencias de Millonarios no ha sido el más destacado hasta ahora, pues aunque el torneo del segundo semestre ya va a comenzar, hasta ahora solo se ha anunciado la llegada de un jugador y los hinchas no están muy contentos.

Y es que el problema real es que sí se han ido varios futbolistas, como el caso de Falcao García, Daniel Cataño, Daniel Mantilla, Félix Charrupí y Jader Valencia, entre otros. Además, uno de sus futbolistas más importantes de los últimos años, Álvaro Montero, también saldría del club con destino en Argentina.

Ante esto, el equipo se tuvo que mover rápido para buscar a un nuevo arquero y lo encontró en Peñarol, uno de los clubes más grandes de Uruguay.

Lee También

Qué dijo Guillermo de Amores de su llegada a Millonarios

Dicho arquero es Guillermo de Amores, de 30 años de edad, quien salió libre del equipo uruguayo y ya está viajando a Colombia para firmar su vinculación con el club.

De hecho, hasta ahora todo era puros rumores, pero en el aeropuerto de Montevideo antes de viajar al país, el guardameta confirmó que todo estaba listo.

“En los últimos días me llamó el entrenador y el presidente del club, tuvimos una comunicación, se planteó en Peñarol y fueron unos días de negociación, pero se pudo conseguir”, dijo el arquero, en diálogo con El Espectador Deportes de Uruguay.

Y agregó: “Quizá hubo algunas situaciones que precipitaron un poco mi salida. Siempre lo dije: estaba muy feliz en el club, disfrutando mucho y me sentía muy bien con los compañeros, espectacular. En este momento podía estar la posibilidad de salir, se planteó así y no la fui a buscar, me llegó. Es un lindo desafío“.

Finalmente, sobre su último título con Peñarol, concluyó: “Cerré un ciclo con otro título, obviamente me hubiese gustado estar dentro del campo, pero pude ir con mi señora a disfrutarlo y me puso muy feliz poder ganar el clásico, que veníamos con una racha un poco negativa. Estoy muy feliz por los compañeros y por cómo se dio”.

Así las cosas, el guardameta uruguayo de 30 años tendrá su segunda experiencia en el fútbol profesional colombiano, recordando que estuvo en el Deportivo Cali entre 2021 y 2022.

Cuándo juega Millonarios

Por lo pronto, el equipo se sigue poniendo a punto para el inicio del campeonato, recordando que el primer partido será el domingo 20 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

