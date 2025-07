En la misma jornada de la goleada de PSG a Real Madrid en Mundial de Clubes, un tema controversial volvió a salir a flote en el fútbol colombiano con dos referentes como protagonistas en el ambiente local.

El que retomó la polémica fue el periodista Carlos Antonio Vélez al poner sobre la mesa el asunto de los refuerzos y traspasos para la próxima temporada de la Liga Betplay, por lo que aprovechó para meter el dedo en la llaga sobre una reciente salida.

El comentarista de Win Sports y la emisora radial Antena 2 acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para tirar pullas sobre las contrataciones en los equipos y la necesidad de que estos cuadren sus cuentas para evitar inconvenientes como el que tuvo el América recientemente.

“En plena etapa de ‘refuerzos’ y demás, es muy importante que los equipos sinceren sus platas y no contraten lo que no pueden pagar. Miren lo de Juan Fernando Quintero como ejemplo”, aseguró el caldense.

Vélez retomó la polémica sobre la salida de Falcao García en Millonarios y se refirió puntualmente a las razones por las que el samario salió del equipo para soltar un sablazo adicional acerca del tema del dinero.

“En ese orden de cosas, Millonarios fue cauto, y es la verdadera razón por la que Falcao [García] no se quedó, y es que le bajó la oferta de renovación. No cuadraba el billete. El que no tiene para lujitos, mejor no”, sentenció.