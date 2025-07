En el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos), Fluminense y Chelsea se miden en la primera semifinal del Mundial de Clubes, en un partido electrizante que tuvo dos golazos de Joao Pedro y polémica por una mano que no le pitaron al cuadro brasileño.

Y es que, en el minuto 36, Trevoh Chalobah tocó el esférico con la mano en una jugada de tiro de esquina a favor de Fluminense. El juez central Francois Letexier decretó la acción como penalti, pero, segundos después, recibió el llamado del VAR para revisar la jugada.

Lo curioso es que Nicolás Gallo, árbitro colombiano, es quien está al frente del VAR en la semifinal. El colegiado francés tras consultar con los asistentes cambió la decisión y no sancionó la mano como penalti.

La razón de la decisión del juez tiene que ver con que la mano del defensor del Chelsea estaba en posición natural; no obstante, para algunos críticos y aficionados debió ser sancionada ya que Chalobah baja el brazo y el esférico tenía dirección de Thiago Silva.

Joao Pedro fue quien anotó un golazo para marcar el 1-0 a favor de Chelsea contra Fluminense.

Luego, en el segundo tiempo, marcó otro golazo para poner el 2-0.

